Праздник 21 августа: почему сегодня нельзя ходить в гости, приметы и традиции

Четверг 21 августа 2025 05:30
Праздник 21 августа: почему сегодня нельзя ходить в гости, приметы и традиции Какой праздник 21 августа отмечают в Украине (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

21 августа - особый день в церковном и международном календарях. В Украине и мире отмечают сразу несколько важных праздников, с которыми связаны интересные традиции, запреты и приметы.

РБК-Украина рассказывает, какие праздники отмечают 21 августа, что можно и не стоит делать в этот день.

Какие церковные праздники 21 августа в Украине

Верующие сегодня почитают Фаддея Эдесского, одного из 70 апостолов. По преданию, он решился принять крещение в Иордане после того, как услышал проповедь Иоанна Предтечи в Иерусалиме.

Позже стал служителем Бога и начал выступать с проповедями, благодаря которым к христианству приобщилось немало людей.

В молитвах к апостолу просят о помощи в тяжелых ситуациях, силе и заступничестве.

Церковь также вспоминает преподобного Аврамия Трудолюбивого, который жил в конце XII - начале XIII века.

Он был монахом Киево-Печерского монастыря, который отличался покорностью, скромностью и неутомимым трудом.

Как известно, святого канонизировали в 1643 году, а его мощи хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Молятся святому в трудном положении, в частности те, кто потерял работу.

Также в этот день чтят память мученицы Вассы и ее детей, пострадавших за веру.

Народные традиции 21 августа: что можно делать

В народе праздник получил название Тадеев день. Верующие обращаются к святым с молитвами.

Было принято собирать яблоки и готовить заготовки на зиму. Еще одна традиция - сеять щавель. Считалось, что в этот день он лучше растет.

Сны, увиденные в ночь на 21 августа, могут быть вещими. Также прислушивались к знакам этого дня - они могут подсказать будущее семьи.

Народные приметы на 21 августа

  • Ясная и теплая погода в этот день предвещает такую же осень.
  • Туман с утра - в ближайшие дни будет дождь.
  • Пошел дождь - к ранней и холодной осени.
  • Если рябина усыпана ягодами, то осень будет дождливой.

Что нельзя делать 21 августа

  • Ссориться, сквернословить и проявлять злость.
  • Не стоит ходить в гости или принимать гостей - к конфликтам.
  • Делать крупные покупки или тратить значительные суммы денег - к финансовым проблемам.
  • Срывать яблоки и вытирать их полотенцем - урожай быстро испортится.
  • Тратить много еды или припасов - к бедности.

Кто празднует День ангела 21 августа

Именины сегодня отмечают: Павел, Александр, Марфа.

Какие еще праздники отмечают 21 августа

  • Международный день памяти и поминовения жертв терроризма - учрежден Генассамблеей ООН в 2017 году.
  • Всемирный день Аватара - именно в этот день в 2009 году вышел первый трейлер культового фильма режиссера Джеймса Кэмерона.
  • День без косметики и макияжа - событие, которым женщины призывают ценить естественную красоту.
  • День поэта - праздник, который был основан британским филантропом Уильямом Сихгартом в 1994 году с целью отметить заслуги непризнанных художников.

При написании материала были использованы следующие источники: церковный календарь, сайты "Ближче до Бога" и DayToday.

