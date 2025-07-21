Свято 21 липня: чому сьогодні обов'язково треба помити посуд, заборони і прикмети дня

Сьогодні, 21 липня, православні українці вшановують пам'ять преподобних Симеона Юродивого та Івана, а також пророка Єзекіїла. Цей день має свої особливі заборони, народні прикмети та традиції.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити 21 липня, які прикмети вказують на майбутню погоду і хто святкує День ангела.

Церковне свято 21 липня: історія преподобних Симеона та Івана

21 липня у церковному календарі присвячено пам'яті преподобних Симеона Юродивого та Івана, які жили у VI столітті в сирійському місті Едесі. З дитинства вони були нерозлучними друзями. Симеон, неодружений, проживав зі своєю літньою матір'ю, тоді як Іван, одружившись, жив з батьком та молодою дружиною. Обидва походили зі знатних і заможних родин.

Одного разу друзі вирушили до Єрусалима, де вступили до монастиря святого Герасима. Після певного часу, проведеного в монастирі, вони прийняли постриг і почали вести пустельницьке життя. За переказами, Симеон та Іван прожили в пустелі 29 років, де досягли високого духовного рівня, присвятивши себе суворому посту, молитві та іншим аскетичним практикам.

Згодом преподобний Симеон вирішив, що настав час послужити людям, і вирішив залишити пустельне усамітнення. Його друг, святий Іван, вирішив розділити з ним цей шлях. Ігумен монастиря, де вони колись прийняли постриг, відчинив їм ворота, і святі вийшли у світ, готові допомагати нужденним.

Слід зазначити, що Іван став учнем Симеона, наслідуючи його настанови. Він переймав від свого наставника всі основи чернечого життя. Іван також володів даром зцілення та прозорливості, що приваблювало до нього безліч людей.

Що суворо заборонено робити 21 липня: важливі обмеження дня

Згідно з народними віруваннями та традиціями українців, сьогодні, 21 липня, бажано уникати певних дій.

Так, вважається, що негативні емоції та слова цього дня можуть принести нещастя.

Цього дня краще обережно поводитися з ножами, ножицями та іншими гострими інструментами.

Не можна залишати вдома немитий посуд або розкидані речі. За повір'ями, це може принести нещастя та негаразди в дім.

Народні прикмети та традиції 21 липня: до чого готуватися?

Наші предки здавна спостерігали за природою цього дня, відзначаючи такі народні прикмети:

Зранку стелиться туман - вдень буде тепло та сонячно.

Дощ 21 липня обіцяє гарний урожай грибів.

Злива цього дня віщує затяжну та дощову осінь.

Вночі холодно - зима буде морозною та сніжною.

Здавна у народі цього дня було заведено набирати воду з джерела до сходу сонця. Вважалося, що така "ранкова" вода має особливі цілющі властивості, допомагаючи позбутися майже всіх хвороб та недуг.

Хто святкує День ангела 21 липня?

Сьогодні, 21 липня, свої іменини святкують: Роман, Семен, Георгій, Петро, Євген, Іван, Федір, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися цього дня, належать до знаку Зодіаку Рак.

Які свята ще відзначають в Україні та світі 21 липня?

Окрім церковного свята, сьогодні, 21 липня, в Україні та світі відзначаються й інші дати:

День "Обійміть своїх дітей"

Міжнародний день нездорової їжі

День без купальників

До кінця року залишається 163 дні.