Праздник 21 июля: почему сегодня обязательно надо помыть посуду, запреты и приметы дня

Сегодня, 21 июля, православные украинцы чтят память преподобных Симеона Юродивого и Иоанна, а также пророка Иезекиила. Этот день имеет свои особые запреты, народные приметы и традиции.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать 21 июля, какие приметы указывают на будущую погоду и кто празднует День ангела.

Церковный праздник 21 июля: история преподобных Симеона и Иоанна

21 июля в церковном календаре посвящен памяти преподобных Симеона Юродивого и Иоанна, которые жили в VI веке в сирийском городе Эдесе. С детства они были неразлучными друзьями. Симеон, холостой, проживал со своей пожилой матерью, тогда как Иоанн, женившись, жил с отцом и молодой женой. Оба происходили из знатных и состоятельных семей.

Однажды друзья отправились в Иерусалим, где поступили в монастырь святого Герасима. После некоторого времени, проведенного в монастыре, они приняли постриг и начали вести отшельническую жизнь. По преданию, Симеон и Иоанн прожили в пустыне 29 лет, где достигли высокого духовного уровня, посвятив себя строгому посту, молитве и другим аскетическим практикам.

Со временем преподобный Симеон решил, что пришло время послужить людям, и решил оставить пустынное уединение. Его друг, святой Иоанн, решил разделить с ним этот путь. Игумен монастыря, где они когда-то приняли постриг, открыл им ворота, и святые вышли в мир, готовые помогать нуждающимся.

Следует отметить, что Иоанн стал учеником Симеона, подражая его наставлениям. Он перенимал от своего наставника все основы монашеской жизни. Иоанн также обладал даром исцеления и прозорливости, что привлекало к нему множество людей.

Что строго запрещено делать 21 июля: важные ограничения дня

Согласно народным верованиям и традициям украинцев, сегодня, 21 июля, желательно избегать определенных действий.

Так, считается, что негативные эмоции и слова в этот день могут принести несчастье.

В этот день лучше осторожно обращаться с ножами, ножницами и другими острыми инструментами.

Нельзя оставлять дома немытую посуду или разбросанные вещи. По поверьям, это может принести несчастье и неурядицы в дом.

Народные приметы и традиции 21 июля: к чему готовиться?

Наши предки издавна наблюдали за природой в этот день, отмечая такие народные приметы:

Утром стелется туман - днем будет тепло и солнечно.

Дождь 21 июля обещает хороший урожай грибов.

Ливень в этот день предвещает затяжную и дождливую осень.

Ночью холодно - зима будет морозной и снежной.

Издавна в народе в этот день было принято набирать воду из источника до восхода солнца. Считалось, что такая "утренняя" вода имеет особые целебные свойства, помогая избавиться почти от всех болезней и недугов.

Кто празднует День ангела 21 июля?

Сегодня, 21 июля, свои именины празднуют: Роман, Семен, Георгий, Петр, Евгений, Иван, Федор, Анна.

По гороскопу люди, которые родились в этот день, принадлежат к знаку Зодиака Рак.

Какие праздники еще отмечают в Украине и мире 21 июля?

Кроме церковного праздника, сегодня, 21 июля, в Украине и мире отмечаются и другие даты:

День "Обнимите своих детей"

Международный день нездоровой пищи

День без купальников

До конца года остается 163 дня до конца года.