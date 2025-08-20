Свято 20 серпня: що не можна робити та народні прикмети

Сьогодні, 20 серпня, православні українці вшановують пам’ять святого пророка Самуїла за новим церковним календарем. До кінця року залишається 133 дні.
Пророк Самуїл народився в родині Елкана та Анни, яка довго молилася про дитину і пообіцяла віддати сина на служіння Богу. Виконавши обіцянку, Анна віддала Самуїла на виховання первосвященнику Іллі в храмі.
З раннього дитинства Самуїл служив Господу. Одного разу він почув голос Бога, що стало початком його пророчої діяльності. Самуїл був не лише пророком, а й суддею, який керував Ізраїлем у перехідний період від теократії до монархії. Саме він за Божим наказом помазав на царство спочатку Саула, а потім, коли той не виконав Божої волі, - Давида, який згодом став великим царем Ізраїлю.
Пророк Самуїл залишився духовним наставником як для Саула, так і для Давида, відігравши вирішальну роль у їхньому правлінні. Він прожив довге життя, ставши символом вірності Богу та справедливості.
У народі день святого Самуїла мав особливі заборони та перестороги:
Також цей день вважається несприятливим для любовних справ, тому не бажано свататися чи планувати весілля.
У давнину цей день був особливо присвяченим чоловікам. Дружини готували смажену картоплю з грибами, щоб порадувати свого чоловіка, вірячи, що це принесе в родину щастя і злагоду.
Сьогодні свої іменини святкують: Самуїл, Іван, Максим, Віктор, Володимир, Тимофій, Федір.
За гороскопом люди, які народилися 20 серпня - Леви.
Всесвітній день москітів
Цей день присвячений боротьбі з хворобами, що переносяться комарами, такими як малярія. Дата була обрана на честь відкриття британського лікаря сера Рональда Росса у 1897 році, який встановив, що самки комарів переносять збудників малярії.
Всесвітній день ліні
Це неофіційне, але популярне свято, яке відзначають з 1984 року. Його мета - нагадати людям про важливість відпочинку від постійних справ. Це день, коли можна дозволити собі розслабитися, нічого не робити і просто насолоджуватися моментом без почуття провини.
