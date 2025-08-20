Праздник 20 августа: что нельзя делать и народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

Пророк Самуил родился в семье Елкана и Анны, которая долго молилась о ребенке и пообещала отдать сына на служение Богу. Выполнив обещание, Анна отдала Самуила на воспитание первосвященнику Илии в храме.

С раннего детства Самуил служил Господу. Однажды он услышал голос Бога, что стало началом его пророческой деятельности. Самуил был не только пророком, но и судьей, который руководил Израилем в переходный период от теократии к монархии. Именно он по Божьему приказу помазал на царство сначала Саула, а затем, когда тот не выполнил Божьей воли, - Давида, который впоследствии стал великим царем Израиля.

Пророк Самуил остался духовным наставником как для Саула, так и для Давида, сыграв решающую роль в их правлении. Он прожил долгую жизнь, став символом верности Богу и справедливости.

Что нельзя делать сегодня, 20 августа

В народе день святого Самуила имел особые запреты и предостережения:

нельзя ругаться и начинать ссоры - считалось, что это навлекает беды

не советовали заниматься тяжелым физическим трудом, особенно женщинам

не следует занимать деньги или отдавать долги - чтобы не вынести достаток из дома

избегали злых мыслей и зависти, ведь в этот день они имели особую силу.

Также этот день считается неблагоприятным для любовных дел, поэтому не желательно свататься или планировать свадьбу.

Народные приметы на 20 августа

Какой день на Самуила - такой будет и осень.

Ветреная погода - к сложной и холодной зиме.

Много паутины в это время - к сухой и теплой осени.

Птицы высоко летят - осенью будет тепло.

Красный закат солнца - скоро могут быть заморозки.

Народные традиции 20 августа

В древности этот день был особенно посвященным мужчинам. Жены готовили жареную картошку с грибами, чтобы порадовать своего мужа, веря, что это принесет в семью счастье и согласие.

У кого сегодня День ангела

Сегодня свои именины празднуют: Самуил, Иван, Максим, Виктор, Владимир, Тимофей, Федор.

По гороскопу люди, которые родились 20 августа - Львы.

Какие праздники 20 августа празднуют в Украине и мире

Всемирный день москитов

Этот день посвящен борьбе с болезнями, переносимыми комарами, такими как малярия. Дата была выбрана в честь открытия британского врача сэра Рональда Росса в 1897 году, который установил, что самки комаров переносят возбудителей малярии.

Всемирный день лени

Это неофициальный, но популярный праздник, который отмечают с 1984 года. Его цель - напомнить людям о важности отдыха от постоянных дел. Это день, когда можно позволить себе расслабиться, ничего не делать и просто наслаждаться моментом без чувства вины.