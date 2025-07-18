Свято 18 липня: що не можна робити, щоб не прогнати достаток, прикмети і іменини
18 липня віряни в Україні вшановують мученика Еміліана та мученика Якинфа Амастридського. Також сьогодні - Міжнародний день Нельсона Мандели. До кінця року залишається 166 днів.
РБК-Україна розповідає більше про свята 18 липня, а також про заборони, прикмети і традиції сьогоднішнього дня.
Хто такі мученики Еміліан і Якинф
Святий Еміліан постраждав за віру у Христа у IV столітті в Мезії (сучасна Болгарія). Він відкрито виступив проти язичницьких обрядів і був жорстоко страчений за наказом місцевого правителя. Його відвага стала символом духовної стійкості та самопожертви.
Мученик Якинф Амастридський був єпископом у Понтійській області (сучасна Туреччина) та жив у VI столітті. Він прославився як чудотворець і духовний наставник, відомий боротьбою з язичництвом та зціленнями недужих. Постраждав за віру під час переслідувань християн.
Народні прикмети і традиції на 18 липня
- Якщо вранці багато роси - до погожого дня
- Бджоли літають активно - на довгу теплу погоду
- Іде дощ - до врожайного кінця літа
- Кусаються мухи - наближається негода
- На березі почало жовтіти листя - до пізньої осені.
Також у народі казали: "Якинф веде літо до зрілості", адже саме у цей період дозрівають перші врожаї, починається заготівля сіна.
В цей день селяни традиційно починали заготівлю лікарських трав - вважалося, що саме зараз вони мають особливу силу.
Також цей день сприятливий для молитви за захист від зла і зміцнення духу.
Що не можна робити сьогодні
- Не варто сваритися - це може накликати тривалі непорозуміння
- Не працюйте на землі з гострими предметами - згідно з повір’ям, можна "порізати" врожай
- Не позичайте гроші - інакше "достаток вийде з дому"
У кого День ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Іван, Степан, Афанасій, Омелян.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні, - Раки.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів.
Міжнародний день Нельсона Мандели
Відзначається щороку у день народження Нельсона Мандели (1918-2013), першого темношкірого президента Південно-Африканської Республіки та символу боротьби з апартеїдом.
ООН заснувала це свято у 2009 році, закликаючи людей усього світу присвятити 67 хвилин добрих справ - по одній хвилині за кожен рік його громадської діяльності.
Цей день нагадує про силу людської гідності, прощення і соціальної справедливості.
Всесвітній день слухання
Це щорічне міжнародне свято, яке привертає увагу до звукового середовища, культури слухання та екології звуку.
Вперше започатковане у 2010 році на честь дня народження канадського мислителя й інженера Р. Мюррея Шеффера, автора концепції "звукового пейзажу".
Мета - наголосити на усвідомленому слуханні як інструменті пізнання світу, мистецтва та турботи про навколишнє середовище.
День ідеальної родини
Хоча це неофіційне свято, його щороку відзначають у соцмережах, як привід нагадати про цінність гармонії, підтримки та любові в сім’ї.
У цей день заведено ділитися теплими фото, спогадами або просто провести час із близькими.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Велика українська енциклопедія, офіційний сайт ПЦУ, онлайн-ресурс DAY TODAY.