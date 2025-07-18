Праздник 18 июля: что нельзя делать, чтобы не прогнать достаток, приметы и именины
18 июля верующие в Украине чествуют мученика Эмилиана и мученика Якинфа Амастридского. Также сегодня - Международный день Нельсона Манделы. До конца года остается 166 дней.
РБК-Украина рассказывает больше о праздниках 18 июля, а также о запретах, приметах и традициях сегодняшнего дня.
Кто такие мученики Эмилиан и Якинф
Святой Эмилиан пострадал за веру во Христа в IV веке в Мезии (современная Болгария). Он открыто выступил против языческих обрядов и был жестоко казнен по приказу местного правителя. Его отвага стала символом духовной стойкости и самопожертвования.
Мученик Якинф Амастридский был епископом в Понтийской области (современная Турция) и жил в VI веке. Он прославился как чудотворец и духовный наставник, известный борьбой с язычеством и исцелениями больных. Пострадал за веру во время преследований христиан.
Народные приметы и традиции на 18 июля
- Если утром много росы - к погожему дню
- Пчелы летают активно - к долгой теплой погоде
- Идет дождь - к урожайному концу лета
- Кусаются мухи - приближается непогода
- На берегу начали желтеть листья - к поздней осени.
Также в народе говорили: "Якинф ведет лето к зрелости", ведь именно в этот период созревают первые урожаи, начинается заготовка сена.
В этот день крестьяне традиционно начинали заготовку лекарственных трав - считалось, что именно сейчас они имеют особую силу.
Также этот день благоприятен для молитвы за защиту от зла и укрепление духа.
Что нельзя делать сегодня
- Не стоит ссориться - это может навлечь длительные недоразумения
- Не работайте на земле с острыми предметами - согласно поверью, можно "порезать" урожай
- Не одалживайте деньги - иначе "достаток выйдет из дома"
У кого День ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Иван, Степан, Афанасий, Емельян.
По гороскопу люди, которые родились сегодня, - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника, сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней.
Международный день Нельсона Манделы
Отмечается ежегодно в день рождения Нельсона Манделы (1918-2013), первого темнокожего президента Южно-Африканской Республики и символа борьбы с апартеидом.
ООН учредила этот праздник в 2009 году, призывая людей всего мира посвятить 67 минут добрых дел - по одной минуте за каждый год его общественной деятельности.
Этот день напоминает о силе человеческого достоинства, прощения и социальной справедливости.
Всемирный день слушания
Это ежегодный международный праздник, который привлекает внимание к звуковой среде, культуре слушания и экологии звука.
Впервые основан в 2010 году в честь дня рождения канадского мыслителя и инженера Р. Мюррея Шеффера, автора концепции "звукового пейзажа".
Цель - подчеркнуть осознанное слушание как инструмент познания мира, искусства и заботы об окружающей среде.
День идеальной семьи
Хотя это неофициальный праздник, его ежегодно отмечают в соцсетях, как повод напомнить о ценности гармонии, поддержки и любви в семье.
В этот день принято делиться теплыми фото, воспоминаниями или просто провести время с близкими.
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При написании материала были использованы источники: Большая украинская энциклопедия, официальный сайт ПЦУ, онлайн-ресурс DAY TODAY.