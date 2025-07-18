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Праздник 18 июля: что нельзя делать, чтобы не прогнать достаток, приметы и именины

Пятница 18 июля 2025 05:35
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Праздник 18 июля: что нельзя делать, чтобы не прогнать достаток, приметы и именины 18 июля отмечается несколько праздников в Украине и мире (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

18 июля верующие в Украине чествуют мученика Эмилиана и мученика Якинфа Амастридского. Также сегодня - Международный день Нельсона Манделы. До конца года остается 166 дней.

РБК-Украина рассказывает больше о праздниках 18 июля, а также о запретах, приметах и традициях сегодняшнего дня.

Кто такие мученики Эмилиан и Якинф

Святой Эмилиан пострадал за веру во Христа в IV веке в Мезии (современная Болгария). Он открыто выступил против языческих обрядов и был жестоко казнен по приказу местного правителя. Его отвага стала символом духовной стойкости и самопожертвования.

Мученик Якинф Амастридский был епископом в Понтийской области (современная Турция) и жил в VI веке. Он прославился как чудотворец и духовный наставник, известный борьбой с язычеством и исцелениями больных. Пострадал за веру во время преследований христиан.

Народные приметы и традиции на 18 июля

  • Если утром много росы - к погожему дню
  • Пчелы летают активно - к долгой теплой погоде
  • Идет дождь - к урожайному концу лета
  • Кусаются мухи - приближается непогода
  • На берегу начали желтеть листья - к поздней осени.

Также в народе говорили: "Якинф ведет лето к зрелости", ведь именно в этот период созревают первые урожаи, начинается заготовка сена.

В этот день крестьяне традиционно начинали заготовку лекарственных трав - считалось, что именно сейчас они имеют особую силу.

Также этот день благоприятен для молитвы за защиту от зла и укрепление духа.

Что нельзя делать сегодня

  • Не стоит ссориться - это может навлечь длительные недоразумения
  • Не работайте на земле с острыми предметами - согласно поверью, можно "порезать" урожай
  • Не одалживайте деньги - иначе "достаток выйдет из дома"

У кого День ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Степан, Афанасий, Емельян.

По гороскопу люди, которые родились сегодня, - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника, сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней.

Международный день Нельсона Манделы

Отмечается ежегодно в день рождения Нельсона Манделы (1918-2013), первого темнокожего президента Южно-Африканской Республики и символа борьбы с апартеидом.

ООН учредила этот праздник в 2009 году, призывая людей всего мира посвятить 67 минут добрых дел - по одной минуте за каждый год его общественной деятельности.

Этот день напоминает о силе человеческого достоинства, прощения и социальной справедливости.

Всемирный день слушания

Это ежегодный международный праздник, который привлекает внимание к звуковой среде, культуре слушания и экологии звука.

Впервые основан в 2010 году в честь дня рождения канадского мыслителя и инженера Р. Мюррея Шеффера, автора концепции "звукового пейзажа".

Цель - подчеркнуть осознанное слушание как инструмент познания мира, искусства и заботы об окружающей среде.

День идеальной семьи

Хотя это неофициальный праздник, его ежегодно отмечают в соцсетях, как повод напомнить о ценности гармонии, поддержки и любви в семье.

В этот день принято делиться теплыми фото, воспоминаниями или просто провести время с близкими.

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При написании материала были использованы источники: Большая украинская энциклопедия, официальный сайт ПЦУ, онлайн-ресурс DAY TODAY.

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