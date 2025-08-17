Свято 17 серпня: як правильно провести день і відвернути нещастя

Сьогодні, 17 серпня 2025 року, в Україні та світі відзначають низку важливих церковних і міжнародних свят. У цей день віряни дотримуються давніх народних традицій та прикмет, щоб залучити добробут та уникнути негараздів.

РБК-Україна розповідає, яке свято 17 серпня, що можна і не можна робити в цей день.

Які церковні свята 17 серпня

В Україні вшановують преподобного Аліпія Печерського, знаного іконописця Києво-Печерської лаври. Він жив у XI-XII століттях та присвятив життя служінню Богу, а також прославився як лікар і ювелір.

Його твори відзначалися глибиною та досконалістю техніки, деякі з них навіть збереглися. Ікони преподобного, як і він сам, вважалися чудотворними. Він неодноразово рятував безнадійно хворих, які зверталися до нього по допомогу.

Цього ж дня церква вшановує мученика Мирона, який постраждав за віру в період гонінь на християн. Він прославився стійкістю та мужністю.

Попри переслідування, продовжував захищати свою паству і допомагати людям переходити до християнства.

Про що молитися 17 серпня

У молитвах до мученика просять про непохитність у вірі, мир, злагоду в житті та серці. Про допомогу у подоланні життєвих труднощів, а також про захист від ворогів та перемогу над злом.

До Аліпія звертаються по натхнення та благословення в іконописанні, творчості, просять про зцілення від хвороб, а також духовне прозріння.

Що не можна робити 17 серпня

Сваритися та лихословити.

Руйнувати рослини та ображати тварин.

Носити чорний одяг - темні кольори притягують нещастя.

Ходити на кладовище.

Відмовляти в допомозі нужденним.

Одружуватися.

Вважалося, що цього дня мертві відвідують один одного, тому їх краще не турбувати. Інакше біди не уникнути!

Також це несприятливий день для весілля. Вірили, що союз буде неміцним.

Народні прикмети 17 серпня

Ясна погода до вечора - чекайте негоди.

Якщо спекотно, то у вересні буде багато дощів.

Гарна погода віщує ранню весну.

Зірки червонуватого відтінку - скоро буде дощ та вітер.

Собака з кішкою сваряться - до негараздів у родині.

Традиції 17 серпня

У народі було заведено допомагати вдовам, сиротам і знедоленим. Відмовити у допомозі - великий гріх.

Також існувала традиція викидати або спалювати старі речі. Вірили, що разом із ними зникають хвороби та нещастя.

Хто святкує день ангела 17 серпня

Іменини сьогодні відзначають: Дмитро, Ілля, Олексій, Павло, Мирон, Уляна.

Міжнародні свята 17 серпня

День картоплі

Свято, яке щорічно відзначають в США на честь однієї з найпопулярніших овочевих культур. Традиційно цього дня тішать рідних стравами з картоплі.

День магазинів секонд-хенду

Неофіційне свято, яке привертає увагу до культури сталого та повторного споживання речей.

Міжнародний день чорного кота

Мета свята - зруйнувати забобони та стереотипи, які століттями переслідували чорних котів. У багатьох культурах вони вважалися провісниками біди, тож на їхню підтримку створили особливий день.

Також в цей день звертають увагу на важливість дбайливого ставлення до тварин, які опинилися в притулках. Зокрема чорних котів забирають найменше.