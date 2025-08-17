Свято 17 серпня: як правильно провести день і відвернути нещастя
Сьогодні, 17 серпня 2025 року, в Україні та світі відзначають низку важливих церковних і міжнародних свят. У цей день віряни дотримуються давніх народних традицій та прикмет, щоб залучити добробут та уникнути негараздів.
Які церковні свята 17 серпня
В Україні вшановують преподобного Аліпія Печерського, знаного іконописця Києво-Печерської лаври. Він жив у XI-XII століттях та присвятив життя служінню Богу, а також прославився як лікар і ювелір.
Його твори відзначалися глибиною та досконалістю техніки, деякі з них навіть збереглися. Ікони преподобного, як і він сам, вважалися чудотворними. Він неодноразово рятував безнадійно хворих, які зверталися до нього по допомогу.
Цього ж дня церква вшановує мученика Мирона, який постраждав за віру в період гонінь на християн. Він прославився стійкістю та мужністю.
Попри переслідування, продовжував захищати свою паству і допомагати людям переходити до християнства.
Про що молитися 17 серпня
У молитвах до мученика просять про непохитність у вірі, мир, злагоду в житті та серці. Про допомогу у подоланні життєвих труднощів, а також про захист від ворогів та перемогу над злом.
До Аліпія звертаються по натхнення та благословення в іконописанні, творчості, просять про зцілення від хвороб, а також духовне прозріння.
Що не можна робити 17 серпня
- Сваритися та лихословити.
- Руйнувати рослини та ображати тварин.
- Носити чорний одяг - темні кольори притягують нещастя.
- Ходити на кладовище.
- Відмовляти в допомозі нужденним.
- Одружуватися.
Вважалося, що цього дня мертві відвідують один одного, тому їх краще не турбувати. Інакше біди не уникнути!
Також це несприятливий день для весілля. Вірили, що союз буде неміцним.
Народні прикмети 17 серпня
- Ясна погода до вечора - чекайте негоди.
- Якщо спекотно, то у вересні буде багато дощів.
- Гарна погода віщує ранню весну.
- Зірки червонуватого відтінку - скоро буде дощ та вітер.
- Собака з кішкою сваряться - до негараздів у родині.
Традиції 17 серпня
У народі було заведено допомагати вдовам, сиротам і знедоленим. Відмовити у допомозі - великий гріх.
Також існувала традиція викидати або спалювати старі речі. Вірили, що разом із ними зникають хвороби та нещастя.
Хто святкує день ангела 17 серпня
Іменини сьогодні відзначають: Дмитро, Ілля, Олексій, Павло, Мирон, Уляна.
Міжнародні свята 17 серпня
День картоплі
Свято, яке щорічно відзначають в США на честь однієї з найпопулярніших овочевих культур. Традиційно цього дня тішать рідних стравами з картоплі.
День магазинів секонд-хенду
Неофіційне свято, яке привертає увагу до культури сталого та повторного споживання речей.
Міжнародний день чорного кота
Мета свята - зруйнувати забобони та стереотипи, які століттями переслідували чорних котів. У багатьох культурах вони вважалися провісниками біди, тож на їхню підтримку створили особливий день.
Також в цей день звертають увагу на важливість дбайливого ставлення до тварин, які опинилися в притулках. Зокрема чорних котів забирають найменше.
