Праздник 17 августа: как правильно провести день и предотвратить несчастья

Сегодня, 17 августа 2025 года, в Украине и мире отмечают ряд важных церковных и международных праздников. В этот день верующие придерживаются древних народных традиций и примет, чтобы привлечь благополучие и избежать невзгод.

РБК-Украина рассказывает, какой праздник 17 августа, что можно и нельзя делать в этот день.

Какие церковные праздники 17 августа

В Украине чествуют преподобного Алипия Печерского, известного иконописца Киево-Печерской лавры. Он жил в XI-XII веках и посвятил жизнь служению Богу, а также прославился как врач и ювелир.

Его произведения отличались глубиной и совершенством техники, некоторые из них даже сохранились. Иконы преподобного, как и он сам, считались чудотворными. Он неоднократно спасал безнадежно больных, которые обращались к нему за помощью.

В этот же день церковь чтит мученика Мирона, который пострадал за веру во времена гонений на христиан. Он прославился стойкостью и мужеством.

Несмотря на преследования, продолжал защищать свою паству и помогать людям переходить в христианство.

О чем молиться 17 августа

В молитвах к мученику просят о непоколебимости в вере, мире, согласии в жизни и сердце. О помощи в преодолении жизненных трудностей, а также о защите от врагов и победе над злом.

К Алипию обращаются за вдохновением и благословением в иконописании, творчестве, просят об исцелении от болезней, а также духовном прозрении.

Что нельзя делать 17 августа

Ссориться и сквернословить.

Разрушать растения и оскорблять животных.

Носить черную одежду - темные цвета притягивают несчастья.

Ходить на кладбище.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Вступать в брак.

Считалось, что в этот день мертвые посещают друг друга, поэтому их лучше не беспокоить. Иначе беды не избежать!

Также это неблагоприятный день для свадьбы. Верили, что союз будет непрочным.

Народные приметы 17 августа

Ясная погода к вечеру - ждите непогоды.

Если жарко, то в сентябре будет много дождей.

Хорошая погода предвещает раннюю весну.

Звезды красноватого оттенка - скоро будет дождь и ветер.

Собака с кошкой ссорятся - к неурядицам в семье.

Традиции 17 августа

В народе было принято помогать вдовам, сиротам и обездоленным. Отказать в помощи - большой грех.

Также существовала традиция выбрасывать или сжигать старые вещи. Верили, что вместе с ними исчезают болезни и несчастья.

Кто празднует день ангела 17 августа

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Илья, Алексей, Павел, Мирон, Ульяна, Мирон, Ульяна.

Международные праздники 17 августа

День картофеля

Праздник, который ежегодно отмечают в США в честь одной из самых популярных овощных культур. Традиционно в этот день радуют родных блюдами из картофеля.

День магазинов секонд-хенда

Неофициальный праздник, который привлекает внимание к культуре устойчивого и повторного потребления вещей.

Международный день черного кота

Цель праздника - разрушить предрассудки и стереотипы, которые веками преследовали черных котов. Во многих культурах они считались предвестниками беды, поэтому в их поддержку создали особый день.

Также в этот день обращают внимание на важность бережного отношения к животным, которые оказались в приютах. В частности черных котов забирают меньше всего.