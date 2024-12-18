Святкування Нового року: де українці планують провести свята та скільки готові витрачати

Раніше РБК-Україна розповідало, скільки коштує добова оренда житла у Києві на новорічну ніч. Найпопулярнішими варіантами є будинки з саунами та апартаменти з терасами. У святковий період вартість оренди може зрости у два рази.

У Києві та передмісті попит на подобову оренду будинків для святкування Нового року залишається високим. Бюджетні варіанти у столиці коштують близько 20 тисяч гривень за дві доби, тоді як ціни на елітні маєтки досягають 100 тисяч гривень. У передмісті оренда значно дешевша, але в деяких пропозиціях вже зазначено, що бронювання на новорічні дні закрите.

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