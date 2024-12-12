Пентхауси й квартири на Новий рік. За скільки можна орендувати житло у Києві

Оренда житла на Новий рік залишається популярною серед українців. Найбільше у попиті будинки із саунами, а також апартаменти із терасами. Ціни на оренду у святковий період можуть зростати вдвічі.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує добова оренда житла у Києві на Новий рік.

Чи є попит на подобову оренду в Києві та передмісті

"Загалом по країні ми фіксуємо збільшення попиту на подобову оренду на 19%, якщо порівнювати з минулим роком. Традиційно пік сезону припадає на період літніх відпусток, але також помітний ріст попиту на період різдвяно-новорічних свят. Пропозиція на ринку подобової оренди в Києві та передмістях залишилась приблизно на такому ж рівні, як рік тому", – розповіли у коментарі РБК-Україна в ОLХ.

За даними компанії, у листопаді цього року попит на подобове житло в Києві та передмістях знизився на приблизно 20%, якщо порівнювати з вереснем-жовтнем.

"Проте за перший тиждень грудня 2024 року попит на будинки та квартири подобово в Києві та передмістях становить 30-40% показника грудня минулого року. Тому ми очікуємо, що попит загалом буде щонайменше таким, як торік. Підвищення попиту перед святами присутнє, але воно не таке як у довоєнні роки", – додали експерти.

Скільки коштує подобова оренда у столиці

"Вартість оренди квартир залишилась незмінною – для Києва це 1 000 грн медіанна ціна. На 10-15% дешевше у передмістях. Щодо будинків, то вони суттєво дорожчі і медіанна ціна зросла за рік на 11%. В середньому орендувати будинок в Києві можна за 9 000 грн, в Ірпені – 5 250 грн, Вишневому – 8 800 грн, Бучі – 9 000 грн, Броварах – 6 250 грн, Вишгороді – 4 000 грн тощо", – розповіли в ОLХ.

Наголосимо, що на сайтах оголошень є багато пропозицій щодо оренди житла на свята. На новорічну ніч ціни можуть зростати майже вдвічі, особливо у попиті помешкання із сауною та джакузі.

Трирівневий пентхаус на проспекті Перемоги на Новий рік можна орендувати за 6 500 грн за добу, якщо кількість гостей до 6 людей (7-10 людей – 7 500 грн, 11-15 людей – 8 500 грн). Житло площею 350 кв. м, має сауну і три відкриті тераси з панорамним краєвидом на Київ, на одній терасі є мангал. Ремонт виконаний у класичному стилі, у кухні-вітальні є великий камін.

Пентхаус на Новий рік здають від 6 500 грн за добу (скриншот сайту ОLХ)

Поблизу станції метро "Мінська" чотирикімнатну квартиру класу люкс, площею 110 "квадратів", здають за 22 тис. грн за дві новорічні доби. Помешкання має три окремі спальні та всю необхідну техніку. Стандартна ціна у несвятковий період – 1 850 грн за добу, надається знижка при оренді на кілька днів.

Квартира на Мінській, яку здають в оренду на Новий рік (скриншот сайту ОLХ)

Також у Києві є багато варіантів скромнішого житла. Згідно з оголошеннями на OLX, у звичайний період вартість добової оренди однокімнатної квартири стартує від 600 грн, якщо вона розташована на околицях міста.

Дво- і трикімнатні квартири поблизу центру здають за 1 500 – 2 500 грн. Аналогічні ціни і на сайті оголошень Dobovo.com. Втім, варто врахувати, що у новорічний період діють націнки, їх розмір власники встановлюють самостійно.

Вартість добової оренди у звичайний період (скриншот сайту ОLХ)

Зазначимо, що винаймати житло потрібно через перевіреного рієлтора, аби не натрапити на шахраїв, які публікують оголошення про "оренду квартир, яких не існує". Також варто спершу оглянути квартиру, чи відповідає вона заявленим параметрам.