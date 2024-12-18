Празднование Нового года: где украинцы планируют провести праздники и сколько готовы тратить

Большинство украинцев (71%) не планируют арендовать жилье на зимние праздники. Лишь 6% опрошенных готовятся к зимнему отдыху, а 3% рассматривают аренду исключительно для празднования Нового года. Те, кто планирует путешествие, в основном выбирают Карпаты, особенно на новогодний период. При выборе жилья ключевыми критериями остаются удобство и комфорт, а самый распространенный бюджет аренды - от 1000 до 2000 гривен в день.

Отдых в Карпатах - в фаворитах

Среди тех, кто планирует отпуск, большинство выбрали Карпаты (77%). Самые популярные курорты:

Буковель - 50%

Яремче - 29%

Верховина - 27%

Славское - 24%

57% респондентов планируют поездку на период Нового года (конец декабря - начало января), еще 29% - на вторую половину января. Самая распространенная продолжительность отдыха - 3-7 дней (35%).

Бюджет и критерии выбора жилья

48% тех, кто будет арендовать жилье для новогодней ночи, планируют поехать в Карпаты, 38% предпочтут крупные города (Киев, Львов, Одесса), а 5% - пригород.

Ключевые критерии выбора жилья:

удобство и комфорт - 82%

цена - 76%

расположение - 71%

Наиболее популярный тип жилья - частные дома (55%), а идеальный период аренды - с 30 декабря по 1 января (74%).

Бюджет на аренду: