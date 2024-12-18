Святковий стіл на Різдво і Новий рік. Які ціни на продукти в Україні, Польщі і Німеччині

В Україні вартість бюджетного новорічного столу на чотири особи зросла на 25% і зараз становить 3 594 грн, якщо докупити делікатеси, тоді сума становитиме - 4 333,05 грн. Такі дані наводить Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".
РБК-Україна розповідає, скільки коштують базові продукти на свята в Україні, Польщі та Німеччині.
Вартість продуктового кошика в Україні за останній рік зросла майже на 10%, на деякі позиції ціни зросли на понад 20%. У сусідній Польщі ціни за аналогічний період збільшились на 5,5%, а у Німеччині - на 1,8%. Втім, попри значне здорожчання продуктів, вартість життя в Україні в середньому на 62,3% нижче, ніж в Польщі та на 141,7% нижче, ніж у Німеччині.
За останній рік значно подорожчали яйця, овочі та м'ясні продукти, тому вартість традиційного салату "Олів'є" до новорічного столу 2025 зросла на 25-30%.
Ціни на продукти:
Ціни на продукти у Польщі з листопада минулого року по листопад 2024-го зросли на 5,5%. У порівнянні з українськими цінами, там дорожче куряче філе, яйця та гречка, але дешевші молочні продукти й свинина.
Вартість споживчого кошика для однієї людини на місяць становить 288,99 злотих (2 889,90 грн), за даними польського дослідження ASM SFA. Підрахунків щодо вартості новорічного столу поки нема.
Ціни на продукти:
Ціни на продукти в Німеччині в листопаді 2024 року були на 1,8% вищими, ніж за аналогічний період минулого року, за даними Федерального статистичного управління. В середньому німці витрачають на продукти 600-650 євро на місяць, у святковий період витрати зростають.
Ціни на продукти:
Читайте також про те, що ціни на продукти в Україні стрімко підвищуються. З жовтня курятина, свинина і яловичина подорожчали на кілька гривень, ціни на яйця зросли на 60%. Експерти прогнозують, що продукти й надалі продовжуватимуть дорожчати.
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Під час підготовки матеріалу використали: дані Мінфіну та ресурсу зі статистикою цін у світі Numbeo.com, Wiescirolnicze.pl, підрахунок Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки.
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