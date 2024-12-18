Праздничный стол на Рождество и Новый год. Какие цены на продукты в Украине, Польше и Германии

В Украине стоимость бюджетного новогоднего стола на четыре человека выросла на 25% и сейчас составляет 3 594 грн, если докупить деликатесы, тогда сумма составит - 4 333,05 грн. Такие данные приводит Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят базовые продукты на праздники в Украине, Польше и Германии.
Стоимость продуктовой корзины в Украине за последний год выросла почти на 10%, на некоторые позиции цены увеличились более чем на 20%. В соседней Польше цены за аналогичный период повысились на 5,5%, а в Германии - на 1,8%. Но несмотря на значительное подорожание продуктов, стоимость жизни в Украине в среднем на 62,3% ниже, чем в Польше и на 141,7% ниже, чем в Германии.
За последний год значительно подорожали яйца, овощи и мясные продукты, поэтому стоимость традиционного салата "Оливье" к новогоднему столу 2025 выросла на 25-30%.
Цены на продукты:
Цены на продукты в Польше с ноября прошлого года по ноябрь 2024-го выросли на 5,5%. По сравнению с украинскими ценами, там дороже куриное филе, яйца и гречка, но дешевле молочные продукты и свинина.
Стоимость потребительской корзины для одного человека в месяц составляет 288,99 злотых (2 889,90 грн), по данным польского исследования ASM SFA. Подсчетов по стоимости новогоднего стола пока нет.
Цены на продукты:
Цены на продукты в Германии в ноябре 2024 года были на 1,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, за данными Федерального статистического управления. В среднем немцы тратят на продукты 600-650 евро в месяц, в праздничный период расходы растут.
Цены на продукты:
Читайте также о том, что цены на продукты в Украине стремительно повышаются. С октября курятина, свинина и говядина подорожали на несколько гривен, цены на яйца выросли на 60%. Эксперты прогнозируют, что продукты и в дальнейшем будут продолжать дорожать.
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При подготовке материала использовали: данные Минфина и ресурса со статистикой цен в мире Numbeo.com, Wiescirolnicze.pl, подсчет Национального научного центра "Институт аграрной экономики.
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