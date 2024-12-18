Праздничный стол на Рождество и Новый год. Какие цены на продукты в Украине, Польше и Германии

Сколько стоят базовые продукты в Украине

Стоимость продуктовой корзины в Украине за последний год выросла почти на 10%, на некоторые позиции цены увеличились более чем на 20%. В соседней Польше цены за аналогичный период повысились на 5,5%, а в Германии - на 1,8%. Но несмотря на значительное подорожание продуктов, стоимость жизни в Украине в среднем на 62,3% ниже, чем в Польше и на 141,7% ниже, чем в Германии.

За последний год значительно подорожали яйца, овощи и мясные продукты, поэтому стоимость традиционного салата "Оливье" к новогоднему столу 2025 выросла на 25-30%.

Цены на продукты:

молоко (1 л) - 42,04 гривен

буханка белого хлеба (500 г) - 26,14 гривны

яйца (12) - 70,10 гривен

твердый сыр (1 кг) 330,11 - гривны

куриное филе (1 кг) - 161,00 гривны

говядина (1 кг) (или эквивалент красного мяса задней ножки) - 254,29 гривны

яблоки - 30,37 гривны

банан (1 кг) - 63,62 гривны

апельсины (1 кг) - 64,47 гривны

мандарин (1 кг) - 86,96 гривны

помидор (1 кг) - 86,79 гривны

картофель (1 кг) - 22,25 гривны

салат (1 пучок) - 45,55 гривны

икра (80 г) - от 199 гривен

красная рыба (180 г) - от 168 грн

бутылка вина (среднего класса) - 192,85 гривны

игристое вино - от 114 гривен

панеттоне (500 г) - от 199 гривен

штолен (500 г) - от 164 гривен

В этом году стоимость новогоднего стола выросла на 25% (фото иллюстративное: Freepik)

Какие цены на продукты в Польше

Цены на продукты в Польше с ноября прошлого года по ноябрь 2024-го выросли на 5,5%. По сравнению с украинскими ценами, там дороже куриное филе, яйца и гречка, но дешевле молочные продукты и свинина.

Стоимость потребительской корзины для одного человека в месяц составляет 288,99 злотых (2 889,90 грн), по данным польского исследования ASM SFA. Подсчетов по стоимости новогоднего стола пока нет.

Цены на продукты:

молоко (1 литр) - 3,90 злотого (40,3 гривны)

буханка белого хлеба (500 г) - 4,88 злотого (50,4 гривны)

яйца (обычные) (12) - 12,25 злотого (126 гривен)

твердый сыр (1 кг) - 34,91 злотого (360 гривен)

куриное филе (1 кг) - 24,19 злотого (248,89 гривны)

говядина (1 кг) (или эквивалент красного мяса задней ножки) - 45,00 злотого (464,85 гривны)

яблоки (1 кг) - 3,97 злотого (41 гривна)

банан (1 кг) - 6,51 злотого (67,2 гривны)

апельсины (1 кг) - 6,89 злотого (71,17 гривны)

помидор (1 кг) - 10,88 злотых (112,4 гривны)

картофель (1 кг) - 3,46 злотого (35,7 гривны)

салат (1 головка) - 4,88 злотого (50,41 гривны)

икра (95 г) - за 42 злотых (433,86 гривны)

красная рыба (100 грн) - от 14,49 злотого (149,68 грн)

бутылка вина (среднего класса) - 25,00 злотого (258 гривен)

игристое вино - от 23,99 злотого (247 гривен)

панеттоне (700 г) - от 38 злотых (392,54 гривны)

штолен (500 г) - от 18,60 злотых (192,13 гривны)

Цены на красную икру в Польше (скриншот)

Сколько стоят аналогичные продукты в Германии

Цены на продукты в Германии в ноябре 2024 года были на 1,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года, за данными Федерального статистического управления. В среднем немцы тратят на продукты 600-650 евро в месяц, в праздничный период расходы растут.

Цены на продукты:

молоко (1 литр) - 1,10 евро (48,46 гривны)

буханка белого хлеба (500 г) - 1,91 евро (84,15 гривны)

яйца (обычные) (12) - 3,22 евро (141,87 гривны)

твердый сыр (1 кг) - 12,71 евро (560 гривен)

куриное филе (1 кг) - 12,76 евро (562,2 гривны)

яблоки (1 кг) - 2,69 евро (118,52 гривны)

банан (1 кг) - 1,49 евро (65,65 гривны)

апельсины (1 кг) - 2,01 евро (88,56 гривны)

мандарины (1 кг) - от 1,68 евро (74,02 гривны)

помидор (1 кг) - 4,34 евро (191,22 гривны)

картофель (1 кг) - 1,41 евро (62,12 гривны)

салат (1 пучок) - 1,67 евро (73,58 гривны)

икра (100 г) - от 10,95 евро (482 гривны)

красная рыба (180 г) - 8,69 евро (382 гривен)

бутылка вина (среднего класса) - 5,99 евро (263,91 гривны)

игристое вино - от 9,45 евро (416,36 гривны)

панеттоне (500 г) - от 7,56 евро (333,09 гривны)

штолен (1000 г) - от 7,55 евро (332,65 гривны)

Цены на рождественской штолен в Германии (скриншот)