Яйця, м'ясо та молочка. Чому в Україні стрімко дорожчають продукти

Ціни на продукти харчування в Україні восени 2024 року стрімко зростають. Причинами цього є дефіцит сировини та подорожчання енергоресурсів.

В Україні триває поступове подорожчання м’яса, зокрема курятини, свинини та яловичини. Хоча за останній місяць ціни зросли лише на кілька гривень, з настанням холодів та з урахуванням ситуації в економіці нашої країни, вартість продуктів продовжує рости.

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, головними факторами зростання вартості стали активізація експорту, посухи, подорожчання кормів та підвищення акцизу на дизельне пальне. Очікується подальше зростання цін через підвищення вартості кормів.

Дорожчають також овочі та молочна продукція. Зокрема, ціни на молочну продукцію можуть зрости ще на 10-15% через відключення електроенергії, нестачу сировини, високу вартість кормів та логістики. Ціни на яйця вже зросли на 60% через скорочення пропозиції.

Економіст зазначає, що ціни найближчим часом продовжать зростати. Він звертає увагу, що згідно з прогнозом Нацбанку, інфляція в Україні до кінця 2024 року досягне 9,7%, з невеликим зростанням у першому кварталі 2025 року та поступовим зниженням до 7% до кінця року.

Василь Фурман наголосив на важливості підтримки соціально незахищених громадян, але зазначив, що через війну держава обмежена у фінансових ресурсах і значною мірою залежить від зовнішнього фінансування. Згідно з проєктом державного бюджету на 2025 рік, близько 40% Україна буде змушена запозичувати через дефіцит у 1,5 трлн грн.