Святковий графік? Як пошти й банки України працюватимуть на Різдво

Зміст

Як на свята працюватимуть пошти

У прес-службі "Нової пошти" графік роботи на святкові дні оприлюднили ще 16 грудня.

Згідно з ним, під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка працюватимуть за таким графіком:

25 грудня - за своїм звичайним розкладом

31 грудня - до 17:00 (час може відрізнятися залежно від відділення)

1 січня - відділення та кур'єри не працюватимуть (завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься, проте заздалегідь завантажені посилки громадяни отримати зможуть)

"Решта днів - компанія працюватиме за звичайним графіком", - додали у "Новій пошті".

Графік роботи НП на свята (скриншот: novaposhta.ua)

Зазначимо, що ознайомитись із графіком роботи конкретного відділення можна на офіційному сайті "Нової пошти".

Так, наприклад, у Києві більшість із них працюють з 8:00 до 21:00 по будніх днях, і з 9:00 до 19:00 - в суботу й неділю.

В "Укрпошті" графік роботи відділень під час різдвяно-новорічних свят оприлюднили 19 грудня.

Згідно з інформацією прес-служби національного оператора, на свята "Укрпошта" працюватиме так:

24 грудня - за скороченим графіком роботи до 17:00

25 грудня - за своїми стандартними графіками

31 грудня - за скороченим графіком роботи до 17:00

1 січня - вихідний

"Будь ласка, плануйте свої візити заздалегідь. Веселих свят", - додали в акціонерному товаристві.

Графік роботи "Укрпошти" на свята (скриншот: ukrposhta.ua)

Знайти найближче до вас відділення "Укрпошти" та ознайомитись із графіком його роботи можна на офіційному сайті оператора поштового зв'язку.

Наприклад у Києві більшість відділень працюють щоденно. З 8:00 до 21:00 - у будні дні та з 9:00 до 19:00 - в суботу й неділю.

Графік роботи банків на Різдво

Напередодні різдвяно-новорічних свят Національний банк України (НБУ) визначив:

регламент роботи системи електронних платежів (СЕП)

порядок роботи банківської системи України у період завершення 2024 року та на початку 2025 року

"У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи", - розповіли в Нацбанку.

Уточнюється, що НБУ врахував звернення Державної казначейської служби - про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв'язку із завершенням звітного року.

У зв'язку з цим, у понеділок, 30 грудня 2024 року:

СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7

валютний ринок України, депозитарій НБУ, Нацбанк (під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи), а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі

платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 13:00

розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою та НБУ в національній валюті проводяться до 16:00

Тим часом у вівторок, 31 грудня 2024 року, та середу, 1 січня 2025 року:

СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7

через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби

банківська система України працює у звичайному режимі

валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі

"Для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов'язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів", - наголосили в НБУ.

Порядок роботи банківської системи у період свят визначив НБУ (скриншот: bank.gov.ua)

Виходячи з вищенаведеної інформації, і "ПриватБанк", і "Ощадбанк" працюватимуть за звичним для клієнтів графіком.

Із точним графіком роботи відділень, а також місцерозташуванням банкоматів і терміналів самообслуговування "ПриватБанку" можна ознайомитись на офіційному сайті установи.

Наприклад у Києві більшість відділень і кас працюють з понеділка по п'ятницю з 9 години ранку до 18 години вечора (хоча у деяких локаціях графік роботи може відрізнятись). При цьому в більшості кас є обідня перерва - з 13:00 до 14:00.

Графік роботи, адреси відділень "Ощадбанку" і також розташування банкоматів можна також знайти на офіційному сайті установи

У столиці більшість відділень працюють по буднях - в середньому з 9 години ранку до 17:00 вечора (у деяких локаціях графік роботи може відрізнятись). При цьому каси "Ощадбанку", згідно з інформацією на сайті, працюють без перерви.