Праздничный график? Как почты и банки Украины будут работать на Рождество

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Как на праздники будут работать почты

В пресс-службе "Новой почты" график работы на праздничные дни обнародовали еще 16 декабря.

Согласно ему, во время новогодне-рождественских праздников отделения и адресная доставка будут работать по такому графику:

25 декабря - по своему обычному расписанию

31 декабря - до 17:00 (время может отличаться в зависимости от отделения)

1 января - отделения и курьеры не будут работать (загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить, однако заранее загруженные посылки граждане получить смогут)

"Остальные дни - компания будет работать по обычному графику", - добавили в "Новой почте".

График работы НП на праздники (скриншот: novaposhta.ua)

Отметим, что ознакомиться с графиком работы конкретного отделения можно на официальном сайте "Новой почты".

Так, например, в Киеве большинство из них работают с 8:00 до 21:00 по будним дням, и с 9:00 до 19:00 - в субботу и воскресенье.

В "Укрпочте" график работы отделений во время рождественско-новогодних праздников обнародовали 19 декабря.

Согласно информации пресс-службы национального оператора, на праздники "Укрпочта" будет работать так:

24 декабря - по сокращенному графику работы до 17:00

25 декабря - по своим стандартным графикам

31 декабря - по сокращенному графику работы до 17:00

1 января - выходной

"Пожалуйста, планируйте свои визиты заранее. Веселых праздников", - добавили в акционерном обществе.

График работы "Укрпочты" на праздники (скриншот: ukrposhta.ua)

Найти ближайшее к вам отделение "Укрпочты" и ознакомиться с графиком его работы можно на официальном сайте оператора почтовой связи.

Например, в Киеве большинство отделений работают ежедневно. С 8:00 до 21:00 - в будние дни и с 9:00 до 19:00 - в субботу и воскресенье.

График работы банков на Рождество

Накануне рождественско-новогодних праздников Национальный банк Украины (НБУ) определил:

регламент работы системы электронных платежей (СЭП)

порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2024 года и в начале 2025 года

"В этот период, как и в течение всего 2024 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы", - рассказали в Нацбанке.

Уточняется, что НБУ учел обращение Государственной казначейской службы - об установлении ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.

В связи с этим, в понедельник, 30 декабря 2024 года:

СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7

валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, Нацбанк (при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения), а также другие системы НБУ работают в обычном режиме

платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через НБУ и АО "Укрэксимбанк" проводятся до 13:00

расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой и НБУ в национальной валюте проводятся до 16:00

Между тем во вторник, 31 декабря 2024 года, и среду, 1 января 2025 года:

СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7

через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Государственной казначейской службы

банковская система Украины работает в обычном режиме

валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме

"Для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы Украины и надлежащего обслуживания клиентов банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличностью различных номиналов", - отметили в НБУ.

Порядок работы банковской системы в период праздников определил НБУ (скриншот: bank.gov.ua)

Исходя из вышеприведенной информации, и "ПриватБанк", и "Ощадбанк" будут работать по привычному для клиентов графику.

С точным графиком работы отделений, а также месторасположением банкоматов и терминалов самообслуживания "ПриватБанка" можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.

Например, в Киеве большинство отделений и касс работают с понедельника по пятницу с 9 часов утра до 18 часов вечера (хотя в некоторых локациях график работы может отличаться). При этом в большинстве касс есть обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00.

График работы, адреса отделений "Ощадбанка" и расположение банкоматов можно также найти на официальном сайте учреждения

В столице большинство отделений работают по будням - в среднем с 9 часов утра до 17:00 вечера (в некоторых локациях график работы может отличаться). При этом кассы "Ощадбанка", согласно информации на сайте, работают без перерыва.