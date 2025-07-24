Святі брати, які відмовились від влади й загинули: кого сьогодні вшановує ПЦУ

Що відомо про життєвий шлях Бориса та Гліба

Українцям нагадали, що князі Борис і Гліб (у святому хрещенні - Роман і Давид), були синами рівноапостольного Володимира Великого.

"Ці благовірні князі стали серед перших прославлених святих Київської землі, світлими прикладами віри й мужності у Христі", - розповіли у ПЦУ.

Наголошується, що Борис і Гліб були рідними братами, які:

народилися та зростали в дусі миролюбності й глибокої християнської віри;

часто зверталися до молитви;

читали Священне Писання;

володіли грамотою;

всією своєю поведінкою втілювали Божі Заповіді;

наслідували приклад свого батька й щедро допомагали нужденним і хворим;

виявляли любов і милосердя в кожному дні свого життя.

У 1015 році - в часи боротьби за великокнязівський престол - Борис і Гліб були жорстоко вбиті.

"Однак їхня смерть не була наслідком участі у цій боротьбі - навпаки, вони свідомо відмовилися від неї, керуючись глибокими християнськими принципами", - зауважили у ПЦУ.

Уточнюється, що брати прагнули зберегти мир і не розпалювати ворожнечу серед своєї рідні.

"Проте через це стали жертвами підступного наказу свого брата Святополка, прозваним у народі Окаянним", - додали у ПЦУ.

Сьогодні ПЦУ вшановує пам'ять князів Бориса та Гліба (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Яке чудо трапилось із мощами святих братів

Пізніше Святополк отримав кару за братовбивство - загинув у війні з Ярославом Мудрим.

"Князь Ярослав подбав про пошуки тіла святого Гліба, яке залишалося непохованим впродовж чотирьох років. І влаштував його поховання у Вишгороді - у храмі святого Василія Великого, поруч із мощами святого князя Бориса", - повідомили у ПЦУ.

Зазначається, що на честь братів-страстотерпців була зведена церква, а митрополит Іоан написав їм службу.

"Згодом храм згорів, однак мощі святих братів дивним чином залишилися неушкодженими - і саме біля них Господь звершував численні чуда", - поділились у ПЦУ.

Вірянам нагадали, що цей момент у Житіях святих згадується так: "коли вийняли мощі Бориса і Гліба із землі й розкрили гроб, то побачили преславне чудо: тіла святих були, як живі, білі як сніг, обличчя - світлі, як у ангелів, від них йшов приємний запах".

"Чимало чудес звершив Господь через святих страстотерпців, до яких звертаються люди з молитвами, прохаючи прощення гріхів у Господа. Святі мученики Борисе і Глібе, моліть Бога за нас", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)