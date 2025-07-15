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Хрещений батько для кожного: кого сьогодні вшановує ПЦУ і за що варто помолитись

Вівторок 15 липня 2025 16:46
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Хрещений батько для кожного: кого сьогодні вшановує ПЦУ і за що варто помолитись Сьогодні ПЦУ вшановує пам'ять князя Володимира Великого (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Православна Церква України нагадала, що сьогодні, 15 липня, українці вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого і відзначають річницю Хрещення України-Руси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.

Чим важливий цей день для українців

"Дорогі українці, брати і сестри у Христі! 15 липня, в день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, ми відзначаємо одну з найважливіших подій в історії нашої держави - річницю Хрещення України-Руси", - звернулись до громадян у ПЦУ.

Зазначається, що нині - вже 1037-ма річниця з моменту запровадження християнства "як віри нашої Київської держави", а отже українській державності, віросповіданню та європейському вибору - понад тисяча років.

"Розуміємо, що подія Хрещення України-Руси - це наш особливий дорогоцінний спадок. І розуміємо, чому російська держава-агресор, якої тоді навіть не існувало, намагається й досі силою привласнити нашу історію, перед цим вкравши й нашу давню назву", - зауважили у ПЦУ.

Українців закликали також "знати й поширювати правду" про те, що київський князь Володимир у 988 році:

  • хрестив киян, а не московитян;
  • хрестив Київську державу, а не російську (бо в ті часи її не існувало, а на місці її майбутнього утворення стояли густі ліси й непрохідні болота).

Хрещений батько для кожного: кого сьогодні вшановує ПЦУ і за що варто помолитисьПривітання ПЦУ з річницею Хрещення України-Руси (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

На що надихає приклад Володимира

У ПЦУ наголосили, що, вшановуючи пам'ять рівноапостольного князя Володимира, "ми прославляємо його ніби хрещеного батька для всього нашого народу", який своїм прикладом надихає кожного:

  • жити за вірою;
  • розбудовувати наше суспільне і державне життя на християнських засадах.

"Він розумів, що Церква є духовною основою держави, міцним її фундаментом. Це повинні розуміти і ми", - додали у ПЦУ.

За що сьогодні варто помолитись

Громадянам розповіли, що сьогодні підносять подячні молитви до Бога "за велике благодіяння, яке має український народ":

  • за пізнання нашими прабатьками світла євангельської істини;
  • за отримання дару хрещення;
  • за оновлення та утвердження нашої давньої Київської держави на християнських засадах.

"А також сердечною молитвою ми дякуємо нашим мужнім воїнам-захисникам, які протистоять ворогу-агресору, який, як і у давні часи, дикою безжальною ордою нападає на нашу Київську державу, прагнучи вкрасти і зруйнувати, вбити й погубити мешканців України-Руси", - наголосили у прес-службі Церкви.

Насамкінець у ПЦУ побажали: "Нехай підлі і криваві плани кремлівського ірода та його прислужників не справдяться".

"Нехай Господь за молитвами Його Пречистої Матері та всіх святих землі Української захищає наш волелюбний народ. Слава Господу нашому Ісусу Христу, слава нашому батькові, князю і хрестителю рівноапостольному Володимиру, слава нашим українським героям усіх часів і слава нашій Матері-Україні", - підсумували у Православній Церкві.

Хрещений батько для кожного: кого сьогодні вшановує ПЦУ і за що варто помолитисьПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

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