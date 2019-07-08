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Святаш призвал кандидатов по 170 округу войти в его команду

Новости » Выборы 2019    08.07.2019 - 15:57
Святаш призвал кандидатов по 170 округу войти в его команду
Фото: Дмитрий Святаш (facebook.com DmitriySvyatash)

Святаш обратился к кандидатам

Нардеп Дмитрий Святаш, лидер электоральных предпочтений харьковчан по итогам парламентских выборов в 170-м округе г. Харькова в 2014 году, призвал всех кандидатов по этому округу присоединяться к его команде. Об этом сообщают харьковские СМИ со ссылкой на его заявление.

"Уважаемые кандидаты в народные депутаты по 170 округу. Я обращаюсь к вам. всем, кто разделяет мои ценности, все, кто так же, как и я стремится к миру, к процветанию экономики нашей страны. К процветанию нашего города, нашего округа. Я предлагаю присоединятся к моей команде. Вместе мы сможем сделать намного больше. Сегодня последний день для принятия решения. Решайтесь!", - сказал он.

Как известно, ранее городской голова Геннадий Кернес назвал Дмитрия Святаша членом команды своих единомышленников.

"Их победа на выборах - это победа всех харьковчан. Они - станут основой харьковского лобби в парламенте", - написал Кернес на своем Facebook.

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