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Святаш закликав кандидатів по 170 округу увійти в його команду

Новини » Вибори 2019    08.07.2019 - 15:57
Святаш закликав кандидатів по 170 округу увійти в його команду
Фото: Дмитро Святаш (facebook.com DmitriySvyatash)

Святаш звернувся до кандидатів

Нардеп Дмитро Святаш, лідер електоральних уподобань харків'ян за підсумками парламентських виборів у 170-му окрузі м. Харкова в 2014 році, закликав всіх кандидатів по цьому округу приєднуватися до його команди. Про це повідомляють харківські ЗМІ з посиланням на його заяву.

"Шановні кандидати у народні депутати по 170 округу. Я звертаюся до вас. всім, хто поділяє мої цінності, всі, хто так само, як і я, прагне до миру, до процвітання економіки нашої країни. До процвітання нашого міста, нашого округу. Я пропоную приєднаються до моєї команді. Разом ми зможемо зробити набагато більше. Сьогодні останній день для прийняття рішення. Вирішуйтеся!", - сказав він.

Як відомо, раніше міський голова Геннадій Кернес назвав Дмитра Святаша членом команди своїх однодумців.

"перемога на виборах - це перемога всіх харків'ян. Вони стануть основою харківського лобі в парламенті", - написав Кернес на своєму Facebook.

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