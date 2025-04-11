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Свята без сюрпризів: чи працюватиме "Нова пошта" на Великдень

П'ятниця 11 квітня 2025 11:04
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Свята без сюрпризів: чи працюватиме "Нова пошта" на Великдень "Нова пошта" оприлюднила графік роботи на великодні свята (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

"Нова пошта" поділилась графіком роботи впродовж великодніх свят. Один день для співробітників компанії буде вихідним.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

Як працюватиме "Нова пошта" у великодні свята

"Лови графік роботи на великодні свята, аби встигнути і паску поїсти, і посилки забрати чи відправити", - написали у прес-службі компанії.

Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж великодніх вихідних і у наступний після Світлого Христового Воскресіння понеділок "Нова пошта" працюватиме так:

  • 19 квітня (субота) - за звичайним графіком;
  • 20 квітня (неділя) - відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати не працюватимуть;
  • 21 квітня (понеділок) - за звичайним графіком.

Свята без сюрпризів: чи працюватиме &quot;Нова пошта&quot; на ВеликденьЯк НП працюватиме на великодні свята (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Варто зазначити, що ознайомитись із точним графіком роботи конкретного відділення можна на офіційному сайті "Нової пошти".

Так, наприклад, у Києві більшість із них працюють зазвичай:

  • з 8:00 до 21:00 - по будніх днях;
  • з 9:00 до 19:00 - в суботу та неділю.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

Згодом воєнний стан в Україні неодноразово продовжували.

Окрім комендантської години та заборони масових зібрань, воєнний стан передбачає також призупинення дії низки законодавчих норм, які регулюють питання святкових і вихідних днів.

Йдеться про те, що під час воєнного стану в Україні офіційні та додаткові вихідні з нагоди свят скасовуються.

Більшість державних служб і установ продовжують роботу у звичному для них режимі. Тим часом окремі компанії можуть ухвалювати рішення щодо відпочинку своїх співробітників у певні дні самостійно (на власний розсуд).

Читайте також, чи можна їсти паску до Великодня та які продукти варто покласти у великодній кошик.

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