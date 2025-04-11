Праздники без сюрпризов: будет ли работать "Новая почта" на Пасху

"Новая почта" поделилась графиком работы в течение пасхальных праздников. Один день для сотрудников компании будет выходным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.

Как будет работать "Новая почта" в пасхальные праздники

"Лови график работы на пасхальные праздники, чтобы успеть и кулич поесть, и посылки забрать или отправить", - написали в пресс-службе компании.

Согласно обнародованной информации, в течение пасхальных выходных и в следующий после Светлого Христова Воскресения понедельник "Новая почта" будет работать так:

19 апреля (суббота) - по обычному графику;

20 апреля (воскресенье) - отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут ;

; 21 апреля (понедельник) - по обычному графику.

Как НП будет работать на пасхальные праздники (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Стоит отметить, что ознакомиться с точным графиком работы конкретного отделения можно на официальном сайте "Новой почты".

Так, например, в Киеве большинство из них работают обычно: