Праздники без сюрпризов: будет ли работать "Новая почта" на Пасху
"Новая почта" поделилась графиком работы в течение пасхальных праздников. Один день для сотрудников компании будет выходным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в Facebook.
Как будет работать "Новая почта" в пасхальные праздники
"Лови график работы на пасхальные праздники, чтобы успеть и кулич поесть, и посылки забрать или отправить", - написали в пресс-службе компании.
Согласно обнародованной информации, в течение пасхальных выходных и в следующий после Светлого Христова Воскресения понедельник "Новая почта" будет работать так:
- 19 апреля (суббота) - по обычному графику;
- 20 апреля (воскресенье) - отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут;
- 21 апреля (понедельник) - по обычному графику.
Как НП будет работать на пасхальные праздники (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)
Стоит отметить, что ознакомиться с точным графиком работы конкретного отделения можно на официальном сайте "Новой почты".
Так, например, в Киеве большинство из них работают обычно:
- с 8:00 до 21:00 - по будним дням;
- с 9:00 до 19:00 - в субботу и воскресенье.
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
Впоследствии военное положение в Украине неоднократно продлевали.
Кроме комендантского часа и запрета массовых собраний, военное положение предусматривает также приостановление действия ряда законодательных норм, регулирующих вопросы праздничных и выходных дней.
Речь идет о том, что во время военного положения в Украине официальные и дополнительные выходные по случаю праздников отменяются.
Большинство государственных служб и учреждений продолжают работу в обычном для них режиме. Между тем отдельные компании могут принимать решение об отдыхе своих сотрудников в определенные дни самостоятельно (по своему усмотрению).
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