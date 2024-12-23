Свята по-новому. Коли Різдво в Україні та звідки взялись дві дати

Чому Різдво в Україні можуть святкувати у різні дати

У сучасних умовах соціальний і культурний контекст юліанського календаря, якого раніше дотримувалась значна частина церковних парафій в Україні, докорінно змінилися.

Більшістю громадян він почав сприйматись не стільки як пов'язаний з давніми українськими традиціями, скільки як пов'язаний з російською церковною культурою.

З огляду на таку ситуацію у травні 2023 року за результатом Архієрейського Собору Української Православної Церкви (ПЦУ) було схвалено постанову "Про врегулювання календарного питання в ПЦУ".

Згідно з нею, Церква мала перейти на використання новоюліанського календаря, позбавленого деяких недоліків юліанського і суттєво точнішого (ближчого до астрономічних подій), ніж григоріанський.

Через це всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

14 липня 2023 року Верховна Рада схвалила закон 3258-IX про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України. 28 липня документ підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з ним святкування Різдва в Україні було перенесено з 7 січня (як це було раніше) на 25 грудня.

27 липня 2023 року - під час Помісного Собору ПЦУ - перехід України на новоюліанський календар було затверджено остаточно більшістю голосів.

З огляду на таку ситуацію з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар (оскільки саме ця дата є початком нового церковного року).

Отже, офіційно - за новоюліанським календарем - Різдво Христове (або Різдво Господнє) припадає на 25 грудня. Цього року це - середа.

Дата Різдва за новоюліанським календарем (скриншот: pomisna.info)

Водночас Святвечір 2024 року настане у вівторок, 24 грудня.

Попри офіційні зміни, кожна громада в Україні має право самостійно визначитися з датою святкування.

Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі для РБК-Україна раніше пояснив, що Церква не забороняє жити за старим календарем тим, хто цього хоче.

Проте кожна парафія має самостійно визначитись - якого церковного календаря дотримуватись, адже церковна спільнота "живе не числами, не датами, не календарем в якому є дати та місяці".

"Вона живе річним або службовим... (святковим) циклом. І тому, фактично, немає жодної потреби двічі святкувати великі свята", - зауважив експерт.

Виходячи з цього, в Україні дійсно можуть бути "два Різдва". Точніше дві дати, в які можна відзначати день народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі.

Водночас святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня - двічі - православна людина не може.