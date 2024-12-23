Праздники по-новому. Когда Рождество в Украине и откуда взялись две даты

После того как Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь, даты некоторых привычных для нас праздников сместились. Между тем Рождество Христово украинцы могут праздновать как в декабре, так и в январе.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
В современных условиях социальный и культурный контекст юлианского календаря, которого ранее придерживалась значительная часть церковных приходов в Украине, в корне изменились.
Большинством граждан он начал восприниматься не столько как связанный с древними украинскими традициями, сколько как связанный с российской церковной культурой.
Учитывая такую ситуацию, в мае 2023 года по результатам Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви (ПЦУ) было принято постановление "Об урегулировании календарного вопроса в ПЦУ".
Согласно ему, Церковь должна была перейти на использование новоюлианского календаря, лишенного некоторых недостатков юлианского и существенно более точного (более близкого к астрономическим событиям), чем григорианский.
Поэтому все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
14 июля 2023 года Верховная Рада приняла закон 3258-IX о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. 28 июля документ подписал президент Владимир Зеленский.
Согласно ему празднование Рождества в Украине было перенесено с 7 января (как это было раньше) на 25 декабря.
27 июля 2023 года - во время Поместного Собора ПЦУ - переход Украины на новоюлианский календарь был утвержден окончательно большинством голосов.
Учитывая такую ситуацию, с 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь (поскольку именно эта дата является началом нового церковного года).
Таким образом, официально - по новоюлианскому календарю - Рождество Христово (или Рождество Господне) приходится на 25 декабря. В этом году это - среда.
Дата Рождества по новоюлианскому календарю (скриншот: pomisna.info)
В то же время Сочельник 2024 года наступит во вторник, 24 декабря.
Несмотря на официальные изменения, каждая община в Украине имеет право самостоятельно определиться с датой празднования.
Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии для РБК-Украина ранее объяснил, что Церковь не запрещает жить по старому календарю тем, кто этого хочет.
Однако каждый приход должен самостоятельно определиться - какого церковного календаря придерживаться, ведь церковная община "живет не числами, не датами, не календарем, в котором есть даты и месяцы".
"Она живет годовым или служебным... (праздничным) циклом. И поэтому, фактически, нет никакой необходимости дважды праздновать большие праздники", - отметил эксперт.
Исходя из этого, в Украине действительно могут быть "два Рождества". Точнее две даты, в которые можно отмечать день рождения Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме.
В то же время праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января - дважды - православный человек не может.
Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, как "вычислили" календарную дату Рождества Христова.
Читайте также, будут ли отдыхать украинцы на Рождество и Новый год.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2024, пресс-служба Православной Церкви Украины в Facebook, официальный портал ПЦУ, закон 3258-IX о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, комментарий ректора Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерея ПЦУ Георгия Коваленко для РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.