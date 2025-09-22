UA

Священик із Луцька пропонував "духовну" відстрочку від мобілізації за 10 тисяч доларів

Ілюстративне фото: поліція викрила схему ухилення від мобілізації на Волині (volynrada.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Настоятель одного з храмів у Волинській області отримав підозру. Він пропонував за хабар забезпечити "духовну" відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Як встановили слідчі, 45-річний мешканець Луцька, настоятель храму у Володимирському районі, вимагав та отримав від військовозобов'язаного 10 тисяч доларів за те, щоб надати йому "духовну" відстрочку від служби та бронювання.

Фото: священику з Луцька повідомили про підозру (vl.npu.gov.ua)

Також правопорушник обіцяв за хабар вплинути на працівників Володимирського районного ТЦК.

Священику повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Схеми ухилення від мобілізації

Нагадаємо, у червні стало відомо, що правоохоронці викрили схеми ухилення від мобілізації в шести регіонах.

Зокрема, у Львові жінка пропонувала військовозобов'язаним чоловікам за 25 тисяч доларів оформити підроблені медичні документи, які дозволили б їм виїхати за кордон.

Правопорушницю спіймали правоохоронці, коли вона отримувала 12 тисяч доларів завдатку.

Волинська областьБронювання від мобілізаціїКорупціяМобілізація в УкраїніВідстрочка