Священик із Луцька пропонував "духовну" відстрочку від мобілізації за 10 тисяч доларів

Настоятель одного з храмів у Волинській області отримав підозру. Він пропонував за хабар забезпечити "духовну" відстрочку від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Волинській області.
Як встановили слідчі, 45-річний мешканець Луцька, настоятель храму у Володимирському районі, вимагав та отримав від військовозобов'язаного 10 тисяч доларів за те, щоб надати йому "духовну" відстрочку від служби та бронювання.
Також правопорушник обіцяв за хабар вплинути на працівників Володимирського районного ТЦК.
Священику повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.
Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.
Нагадаємо, у червні стало відомо, що правоохоронці викрили схеми ухилення від мобілізації в шести регіонах.
Зокрема, у Львові жінка пропонувала військовозобов'язаним чоловікам за 25 тисяч доларів оформити підроблені медичні документи, які дозволили б їм виїхати за кордон.
Правопорушницю спіймали правоохоронці, коли вона отримувала 12 тисяч доларів завдатку.