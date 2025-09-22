Священик із Луцька пропонував "духовну" відстрочку від мобілізації за 10 тисяч доларів

Як встановили слідчі, 45-річний мешканець Луцька, настоятель храму у Володимирському районі, вимагав та отримав від військовозобов'язаного 10 тисяч доларів за те, щоб надати йому "духовну" відстрочку від служби та бронювання.

Фото: священику з Луцька повідомили про підозру (vl.npu.gov.ua)

Також правопорушник обіцяв за хабар вплинути на працівників Володимирського районного ТЦК.

Священику повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.