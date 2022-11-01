"Своїх не кидають". Росіяни залишили пораненого медика на полі бою (допит полоненої)

Російські військові покинули пораненого фельдшера на полі бою. Жінку знайшли українські військові та надали допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Повідомляється, що жінка добровільно доєдналася до окупаційної армії як фельдшер та відправилась на війну в Україну. У першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили українські військові, а росіяни залишили жінку стікати кров’ю на полі бою.
"Обіцяли, що таки заберуть... Я стала просити, щоб хоч якось закинули аптечку, бо пепешки (комплекти під першу медичну допомогу, - ред.) закінчилися, а кровотеча не зупинялася ні в мене, ні в хлопців. Сподівалися, що евакуація таки буде… Але вже прийшло розуміння, що по нас не прийдуть", - розповіла полонена.
Її знайшли українські захисники без свідомості через втрату крові та надали її першу допомогу.
Нагадаємо, російські військові скаржаться на відсутність води та їжі - вимушені пити з калюжі.
Один з окупантів також розповів про дефіцит боєприпасів на Херсонському напрямку.
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