П'ють із калюжі, їсти нічого. Окупант розповів про умови у російській армії (перехоплення)
Російський окупант скаржиться на відсутність води та їжі в армії РФ, а також алкоголізм командування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Росіянин, який знаходиться в Донецькій області, розповів родичам про непрофесіоналізм командування.
"У жопі коротше взагалі, з автоматами проти танків. Це взагалі божевілля, наш цей.. командири всі в гівно п'яні ходять... Вони одразу тікають, зв'язку з ними немає і все блін", - сказав він.
У свою чергу, у командирів достатньо їжі та води, а солдати страждають від спраги.
"Ми пили вже з калюжі, я от тиждень вже в туалет навіть не ходжу, бо нічим навіть", - сказав окупант.
При цьому росіянин просить нікому не переказувати його слова, бо боїться нести за них відповідальність.
Нагадаємо, в одній з перехоплених розмов росіянин розповідав, що їхнє командування кидає завербованих ув'язнених на передову, а за ними розміщує загін, який розстрілює дезертирів.
Крім того, окупант у Донецькій області розповів про відступ російських військових та злагоджену роботу ЗСУ.
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