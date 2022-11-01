"Своих не бросают". Россияне покинули раненого медика на поле боя (допрос пленной)

Российские военные бросили раненого фельдшера на поле боя. Женщину нашли украинские военные и оказали помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что женщина добровольно присоединилась к оккупационной армии в качестве фельдшера и отправилась на войну в Украину. В первом же бою их штурмовую бригаду разбили украинские военные, а россияне оставили женщину истекать кровью на поле боя.
"Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что пепешки закончились (комплекты под первую медицинскую помощь, - ред.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут", - рассказала пленная.
Ее нашли украинские защитники без сознания из-за потери крови и оказали ей первую помощь.
Напомним, российские военные жалуются на отсутствие воды и пищи - вынуждены пить из лужи.
Один из оккупантов также рассказал о дефиците боеприпасов на Херсонском направлении.
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