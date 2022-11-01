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"Своїх не кидають". Росіяни залишили пораненого медика на полі бою (допит полоненої)

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Вівторок 01 листопада 2022 12:25
"Своїх не кидають". Росіяни залишили пораненого медика на полі бою (допит полоненої) Фото: росіяни залишили пораненого медика на полі бою (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові покинули пораненого фельдшера на полі бою. Жінку знайшли українські військові та надали допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що жінка добровільно доєдналася до окупаційної армії як фельдшер та відправилась на війну в Україну. У першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили українські військові, а росіяни залишили жінку стікати кров’ю на полі бою.

"Обіцяли, що таки заберуть... Я стала просити, щоб хоч якось закинули аптечку, бо пепешки (комплекти під першу медичну допомогу, - ред.) закінчилися, а кровотеча не зупинялася ні в мене, ні в хлопців. Сподівалися, що евакуація таки буде… Але вже прийшло розуміння, що по нас не прийдуть", - розповіла полонена.

Її знайшли українські захисники без свідомості через втрату крові та надали її першу допомогу.

Нагадаємо, російські військові скаржаться на відсутність води та їжі - вимушені пити з калюжі.

Один з окупантів також розповів про дефіцит боєприпасів на Херсонському напрямку.

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