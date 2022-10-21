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Свої ж у підвалі закрили. Військовий РФ розповів про "полонення" солдатами "ДНР", - ГУР

Фото: військовий РФ розповів про "полонення" солдатами "ДНР" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військовий РФ розповів про вимагання коштів із родичів товариша по службі, якого взяли в "полон" бійці "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Він уже і в полоні побував. Та там така історія. Пішов у місто за самогонкою. Свої ж по голові довбали йому і в підвалі закрили, і матері його фотографії відіслали, ну не матері, а тещі і дружині. Зв'язали його і вимагали грошей. Типу він у полоні. Це були ДНРівці. А потім з'ясувалося, що він діючий військовий. Дружина мені його дзвонила і тут ми теж туди їздили, потім вибили його через начальство і привезли", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше військовий РФ розповів, що його підрозділ може потрапити до оточення українських військових, проте врятуватися можна, якщо переплисти через Дніпро.

Також стало відомо, що російський окупант розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти з поля бою.

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