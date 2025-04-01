Свої чи імпортовані? Які овочі та фрукти зараз доступні українцям і коли чекати на першу полуницю

Зміст:

Запаси зменшуються

Україна забезпечує себе всіма видами овочів. Однак у період міжсезоння, коли запаси урожаїв на складах зменшуються, у продажу з'являється продукція з-за кордону.

"Україна забезпечує себе овочами самостійно, проте відсоток, котрого не вистачає відповідно до запасів, що зменшується, ми імпортуємо", – розповів РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Щодо фруктів, то Україна забезпечує себе як кісточковими, так і ягодами, проте імпортна пропозиція також присутня, через те що обсяги вітчизняної продукції під кінець сезону можуть вичерпуватися, зазначив експерт.

Зменшення запасів, зниження якості продукції на складах, неврожай, додаткові затрати на імпорт (логістика, паливо) своєю чергою впливає на ціни. До прикладу, цьогоріч досягли рекордної вартості картопля, капуста, морква.

Як зазначено в аналітичному звіті УКАБ, збільшення обсягів вітчизняних овочів варто очікувати наприкінці квітня.

Хоча у продажу на сьогодні вже з'являються огірок та редиска з тепличних комбінатів України.

Скриншот atbmarket.com

В АТБ українські огірки продають за 119,89 грн/кг. Втім є й імпортні з Туреччини за 114,89 грн/кг. Редиску можна купити за 87,95 грн/кг;

У "Сільпо" огірок український коштує 132 грн/кг, редис – 119 грн/кг;

У Novus ціна на український огірок – 125 грн/кг, редис – 99,9 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

Звідки везуть в Україну овочі

В Українському клубі аграрного бізнесу навели перелік країн, які імпортують в Україну плодоовочеву продукцію не в сезон:

Картопля – Польща, Литва, Єгипет та інші країни Євросоюзу;

– Польща, Литва, Єгипет та інші країни Євросоюзу; Томати – Туреччина (99% постачань), Марокко;

– Туреччина (99% постачань), Марокко; Капуста – Польща, Нідерланди, Албанія та інші країни ЄС;

– Польща, Нідерланди, Албанія та інші країни ЄС; Огірки – Туреччина (99% постачань);

– Туреччина (99% постачань); Морква, буряк, редька, селера – Польща, Молдова, Італія, Литва.

Як зазначено у звіті УКАБ, наприкінці березня українська продукція на полицях магазинів становила в межах 15-20% від загальної пропозиції.

Коли з'явиться українська полуниця

При гарних погодних умовах наприкінці квітня почне більшати ягід та фруктів, як от полуниці.

"Її пропозиція поступово з'являтиметься вже квітні, але вона буде переважно імпортна", – розповів аналітик УКАБ.

Експерт каже, що полуниця від українського виробника очікується в травні.

Спочатку у продаж поступить урожай з теплиць, а згодом з відкритого грунту. Загалом сезон полуниці в Україні триває до середини липня, а "пік" припадає на червень.

Фото: сезон полуниці в Україні стартує у травні (Getty Images)

Наразі на прилавках українських супермаркетів і у продавців на ринках вже можна знайти полуницю.

Ягоду імпортують переважно з Греції, а її вартість перевищує 200 грн за кілограм. У мережах "Сільпо" та Novus ціна на полуницю становить 269 грн/кг.

При підготовці використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, аналітичний звіт УКАБ за березень та дані сайтів мереж супермаркетів.