У скільки українцям обійдеться великодній кошик 2025: до чого готуватися

Вже за три тижні, 20 квітня, українці святкуватимуть Великдень. Наближення свята позначиться на вартості продуктів, які традиційно кладуть до кошиків для освячення в церкві. Проте на ціни впливатимуть й інші фактори.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що буде з ціною великоднього кошика цьогоріч.

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Великодній кошик 2025: як зміниться вартість

Чим менше часу залишатиметься до Великодня, тим вищим буде попит на продукти, з яких готують основні частування. Насамперед йдеться про м'ясо, ковбасні вироби, яйця, молочну продукцію.

Передсвятковий ажіотаж сприятиме підвищенню цін, але також варто враховувати загальну ситуацію на ринку продуктів з тенденцією на подорожчання (через інфляцію, підвищення цін на енергоносії, виробничі витрати тощо).

Як зазначив у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, цього року великодній кошик подорожчає.

"Прораховувати точну вартість великоднього кошика-2025 ще занадто рано, але вже точно можемо сказати, що він буде дорожчим, ніж минулого року", - прогнозує він.

Експерт зокрема каже, що цього року зросте вартість пасок (як домашнього приготування, так і придбаних), оскільки дорожчають головні компоненти, зокрема молочні продукти.

"Основною причиною зростання цін на молочні продукти є сезонний фактор, який при настанні тепла трохи зменшить свій вплив. Таку ж ситуацію маємо і з яйцями. Водночас у категорії м’ясної продукції не варто очікувати значного подорожчання", - розповів Максим Гопка про цінові очікування до свята.

Щодо вартості яєць - вона формується під впливом сезонних факторів, а також залежить від цін на корми. Як зазначено в аналітичному звіті УКАБ, до травня ціна на яйця в Україні коливатиметься в межах 5-8 грн від нинішньої. Якщо ж погодні умови будуть позитивні для стабільного виробництва, вартість продукту може знизитися на 25-30% від поточної ціни.

Що можна купити до свята вже зараз та які ціни

Щоб уникнути передсвяткового ажіотажу, деякі продукти до Великодня можна придбати заздалегідь. Наприклад, м'ясо на печеню - заморозити. Довгий термін зберігання, за дотримання температурних умов, мають ковбасні вироби, а також продукти для випічки пасок: мука, цукор, вершкове масло.

Свинина

Свиняча лопатка на 28 березня коштувала в супермаркетах: "Сільпо" - 159 грн/кг; у Novus - 184 грн/кг.

Ошийок свинячий продають за 249 грн/кг у Novus, 239 грн/кг в "Сільпо" та у Varus.

Скриншот silpo.ua

Ковбаса

Сиров'ялені чи копчені ковбаси зберігаються у герметичному пакуванні в холодильнику кілька місяців. Тому цю продукцію можна придбати заздалегідь.

Копчена ковбаса "Українська" від "Добров" у мережі АТБ коштує 591,49 грн/кг. Сиров'ялена ковбаса "Нострано" марки "Алан" в "Сільпо" обійдеться в 119 грн за 200 г. Сирокопчений сервелат у Varus - 284,9 грн за 330 г.

Скриншот atbmarket.com

Борошно

Як зазначають аналітики УКАБ у звіті за березень, пшеничне борошно за останній місяць подешевшало на 16% - в середньому до 25,8 грн/кг. Зміна ціни може бути рішенням роздрібних мереж зробити знижки перед Великоднем, оскільки ціни пшениці (сировини) за останній місяць не знизилась.

В АТБ вартість борошна власної торгової марки "Розумний вибір" становить 23,9 грн/кг. Борошно "Хуторок" у "Сільпо" - 26,89 грн/кг, у Varus ціна - 18,17 грн/кг за продукцію торгової марки мережі "Вигода".

Скриншот varus.ua

Вершкове масло

Для випічки пасок можна заздалегідь придбати вершкове масло. Воно може зберігатися у морозилці 3 місяці. До того ж ціни на молочну продукцію найближчим часом не знижуватимуться.

Згідно з даними звіту УКАБ, цінову ситуацію може змінити збільшення пропозиції (надоїв молока), проте цього слід очікувати з настанням тепла наприкінці квітня.

Ціни на масло наразі такі: "Своя лінія" 82% в АТБ - 99,7 грн за 180 г; у "Сільпо" масло "Галичина" 82,5% - 109 грн, масло "Ферма" 82,5%- 99,9 грн за пачку.

Скриншот atbmarket.com

Цукор

В УКАБ прогнозують, що наступного місяця ціни на цукор можуть змінитися через зменшення запасів, але коливання буде незначним.

Наразі цукор можна купити за 32,9 грн/кг в АТБ; 34,29 грн - у "Сільпо"; 32,9 грн/кг - у Varus; 34,99 грн/кг - у мережі Novus.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, аналітичний звіт УКАБ за березень та дані сайтів мереж супермаркетів.