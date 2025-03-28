Що буде з цінами на овочі в Україні: прогноз на квітень 2025

Вартість овочів в Україні коливається, оскільки запаси у сховищах скорочуються, а сезон вітчизняної продукції ще не розпочався. Ціни залежать також від імпортних поставок, однак для деяких видів овочів вони нижчі за торішні.

Докладніше про ситуацію на ринку овочів та коли ціни можуть знизитися – в матеріалі РБК-Україна .

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Що впливає на вартість овочів навесні

Перші весняні місяці є періодом міжсезоння на ринку овочів, коли запаси врожаїв української продукції на складах зменшуються та знижується їх якість через тривале зберігання.

Тому на полицях магазинів, окрім вітчизняної, представлено також багато імпортної продукції. Таким чином, на вартість овочів навесні впливає сезонний дефіцит, додаткові витрати на імпорт та логістику, інфляція.

Ще одним чинником, зокрема цьогоріч, стали погодні умови. Адже через несприятливу погоду постраждали врожаї низки овочевих культур, до прикладу, української картоплі, капусти. Урожай був нижчим і гіршої якості.

Коли чекати на подешевшання та які ціни зараз

В Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ) прогнозують, що чекати зниження цін на овочі не варто до травня.

Продукція вітчизняних аграріїв масово почне з'являтися наприкінці квітня, а наразі частка українських овочів на ринку зараз становить всього 15-20%. Більшість овочів імпортують. Так от вартість картоплі найближчим часом залежатиме від імпортних поставок, кажуть в УКАБ.

При цьому на профільному порталі EastFruit зазначають, що на ринку української картоплі можливі цінові коливання. Наприкінці березня спостерігається тренд на зниження ціни. Фермери прагнуть розпродати запаси зі сховищ до початку польових робіт, тому можуть дещо знизити вартість.

Скриншот atbmarket.com

Втім ціна на картоплю цього року вища, ніж у 2024 в середньому на 26%. Кілограм картоплі в АТБ на 27 березня коштував 27,89 грн/кг, в мережі "Сільпо" – 30,7 грн/кг, у Novus – 28,99 грн/кг.

Буряк показує тенденцію на здорожчання через дефіцит продукції (зниження товарної якості) та високий попит на неї оптових компаній та роздрібних мереж. Тому виробники встановлюють вищі ціни.

Загалом буряк коштує на 50% дорожче ніж торік. У супермаркетах Novus ціна за кілограм буряку сягає 23,79 грн, в АТБ – 22,89 грн, в Сільпо – 25,2 грн.

Скриншот zakaz.novus.ua

Капуста та морква також у цьому сезоні побили рекорди здорожчання. Через неврожайність та низьку якість при високому попиті вартість цих овочів залишатиметься високою, однак подешевшання можливе на "некондицію".

Як пише EastFruit, дрібні господарства розпродають моркву через зниження її якості. Однак фермери, які не мають проблем зі зберіганням, "притримують" якісну моркву в очікуванні вигідніших цінових пропозицій від покупців.

Вартість моркви по супермаркетах становить: в АТБ – 19,95 грн/кг (2 гатунок), 33,89 грн/кг, а мита морква першого гатунку обійдеться в 41,89 грн/кг; у Novus – 37,29 грн/кг або мита за 48,99 грн/кг.

Капуста білоголова коштує 44,89 грн – в АТБ; 49,4 грн/кг – в "Сільпо"; 46,69 грн/кг – в Novus.

Салатний набір. Що з цінами на огірки та помідори

Овочі салатного набору в продажу переважно імпортні, хоча вже з'являється українська теплична продукція. Проте ціни "б'ють по гаманцю".

Огірок в Україну постачають виробники Туреччини, але й вітчизняні тепличні комбінати виходять на ринок. Через високий попит ціна триматиметься на високому рівні до збільшення пропозиції. Водночас, як порівняти з минулим роком, вартість огірків нижча на 10%.

Скриншот silpo.ua

В АТБ огірки з Туреччини продають за 109,89 грн/кг, українські тепличні – за 119,89 грн/кг. У "Сільпо" огірок короткоплідний коштує 126 грн/кг (Туреччина), а українські огірки "Естафета" – 229 грн/кг.

Помідори на ринку теж тепличні імпортні з Туреччини. Їхня вартість нижча за торішню. Причиною є стабільні поставки при невисоких темпах збуту.

Скриншот atbmarket.com

Ціни на томати: в АТБ – 94,89 грн/кг, в "Сільпо" – від 108,9 грн/кг; в Novus – від 104 грн/кг.

При підготовці використовувалися: інформація від аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу, публікації порталу EastFruit, дані мереж українських супермаркетів.