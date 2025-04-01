Свои или импортные? Какие овощи и фрукты сейчас доступны украинцам и когда ждать первую клубнику

Основной сезон овощей и фруктов в Украине приходится на лето, поэтому на сегодня в продаже много импортированной продукции. Однако уже скоро на прилавках появится первая украинская ягода, а также увеличится урожай из теплиц.
Подробнее о том, какие овощи и фрукты доступны покупателям и когда стартует сезон клубники, – в материале РБК-Украина.
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Украина обеспечивает себя всеми видами овощей. Но в период межсезонья, когда запасы урожаев на складах уменьшаются, в продаже появляется продукция из-за границы.
"Украина обеспечивает себя овощами самостоятельно, однако процент, которого не хватает в соответствии с уменьшающимся запасом, мы импортируем", – рассказал РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.
Что касается фруктов, то Украина обеспечивает себя как косточковыми, так и ягодами, однако импортное предложение также присутствует, так как объемы отечественной продукции к концу сезона могут исчерпываться, отметил эксперт.
Уменьшение запасов, снижение качества продукции на складах, неурожай, дополнительные затраты на импорт (логистика, топливо) в свою очередь влияет на цены. К примеру, в этом году достигли рекордной стоимости картофель, капуста, морковь.
Как отмечено в аналитическом отчете УКАБ, увеличение объемов отечественных овощей следует ожидать в конце апреля.
Хотя в продаже на сегодня уже появляются огурец и редис из тепличных комбинатов Украины.
В Украинском клубе аграрного бизнеса привели перечень стран, импортирующих в Украину плодоовощную продукцию не в сезон:
Как отмечается в отчете УКАБ, в конце марта украинская продукция на полках магазинов составляла в пределах 15-20% от общего предложения.
При хороших погодных условиях в конце апреля начнет увеличиваться предложение ягод и фруктов, таких как клубника.
"Ее предложение будет постепенно появляться уже в апреле, но оно будет преимущественно импортным", – рассказал аналитик УКАБ.
Эксперт говорит, что клубника от украинского производителя ожидается в мае.
Сначала в продажу поступит урожай из теплиц, а впоследствии с открытого грунта. В общей сложности сезон клубники в Украине длится до середины июля, а "пик" приходится на июнь.
На данный момент на прилавках украинских супермаркетов и у продавцов на рынках уже можно найти клубнику.
Ягода импортируется преимущественно из Греции, а ее стоимость превышает 200 грн за килограмм. В сетях Сильпо и Novus цена на клубнику составляет 269 грн/кг.
При подготовке использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, аналитический отчет УКАБ за март и данные сайтов сетей супермаркетов.
Ранее мы рассказывали о прогнозируемой ситуации на рынке овощей в апреле, и когда цены могут снизиться.
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