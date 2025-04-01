Свои или импортные? Какие овощи и фрукты сейчас доступны украинцам и когда ждать первую клубнику

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Запасы уменьшаются

Украина обеспечивает себя всеми видами овощей. Но в период межсезонья, когда запасы урожаев на складах уменьшаются, в продаже появляется продукция из-за границы.

"Украина обеспечивает себя овощами самостоятельно, однако процент, которого не хватает в соответствии с уменьшающимся запасом, мы импортируем", – рассказал РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Что касается фруктов, то Украина обеспечивает себя как косточковыми, так и ягодами, однако импортное предложение также присутствует, так как объемы отечественной продукции к концу сезона могут исчерпываться, отметил эксперт.

Уменьшение запасов, снижение качества продукции на складах, неурожай, дополнительные затраты на импорт (логистика, топливо) в свою очередь влияет на цены. К примеру, в этом году достигли рекордной стоимости картофель, капуста, морковь.

Как отмечено в аналитическом отчете УКАБ, увеличение объемов отечественных овощей следует ожидать в конце апреля.

Хотя в продаже на сегодня уже появляются огурец и редис из тепличных комбинатов Украины.

Скриншот atbmarket.com

В АТБ украинские огурцы продают по 119,89 грн/кг. Впрочем, есть и импортные из Турции за 114,89 грн/кг. Редис можно купить за 87,95 грн/кг;

В "Сильпо" огурец украинский стоит 132 грн/кг, редис – 119 грн/кг;

В Novus цена на украинский огурец – 125 грн/кг, редис – 99,9 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

Откуда везут в Украину овощи

В Украинском клубе аграрного бизнеса привели перечень стран, импортирующих в Украину плодоовощную продукцию не в сезон:

Картофель – Польша, Литва, Египет и другие страны Евросоюза;

– Польша, Литва, Египет и другие страны Евросоюза; Помидоры – Турция (99% поставок), Марокко;

– Турция (99% поставок), Марокко; Капуста – Польша, Нидерланды, Албания и другие страны ЕС;

– Польша, Нидерланды, Албания и другие страны ЕС; Огурцы – Турция (99% поставок);

– Турция (99% поставок); Морковь, свекла, редька, сельдерей – Польша, Молдова, Италия, Литва.

Как отмечается в отчете УКАБ, в конце марта украинская продукция на полках магазинов составляла в пределах 15-20% от общего предложения.

Когда появится украинская клубника

При хороших погодных условиях в конце апреля начнет увеличиваться предложение ягод и фруктов, таких как клубника.

"Ее предложение будет постепенно появляться уже в апреле, но оно будет преимущественно импортным", – рассказал аналитик УКАБ.

Эксперт говорит, что клубника от украинского производителя ожидается в мае.

Сначала в продажу поступит урожай из теплиц, а впоследствии с открытого грунта. В общей сложности сезон клубники в Украине длится до середины июля, а "пик" приходится на июнь.

Фото: сезон полуниці в Україні стартує у травні (Getty Images)

На данный момент на прилавках украинских супермаркетов и у продавцов на рынках уже можно найти клубнику.

Ягода импортируется преимущественно из Греции, а ее стоимость превышает 200 грн за килограмм. В сетях Сильпо и Novus цена на клубнику составляет 269 грн/кг.

При подготовке использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, аналитический отчет УКАБ за март и данные сайтов сетей супермаркетов.