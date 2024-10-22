Свьонтек відновить сезон після втрати лідерства у рейтингу

Польська тенісистка Іга Свьонтек, яка цього тижня втратила лідерство у світовому рейтингу, попри озвучене раніше рішення завершити сезон, знову вийде на корт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х тенісистки .

Експерша ракетка світу після дворічної перерви зіграє за збірну Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг. Фінал топ-турніру національних збірних відбудеться з 13 до 20 листопада в іспанській Малазі.

"До зустрічі в Малазі! Я рада повідомити, що буду грати у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Дуже рада що зможу грати за свою країну і, як завжди, з гордістю представляти Польщу", – повідомила тенісистка в соцмережі.

Раніше Свьонтек заявляла, що пропустить змагання через насичений графік. І взагалі не планувала виступати ніде, крім Підсумкового турніру WTA. Що спонукало її змінити рішення, наразі невідомо.

Полька на початку жовтня припинила співпрацю з тренером Томашем Вікторовські, який керував її підготовкою з 2021 року. Новим її наставником став бельгієць Вім Фіссет. Цей фахівець раніше співпрацював з дворазовою переможницею US Open Кім Клейстерс, а також Наомі Осакою, яка тріумфувала на Australian Open та US Open.

Перед виступами на Кубку Біллі Джин Кінг Свьонтек зіграє на Підсумковому турнірі WTA, де захищатиме звання чемпіонки. Змагання пройдуть з 2 по 9 листопада в аравійському Ер-Ріяді.

Фінал Кубку Біллі Джин Кінг: що відомо

У фіналі турніру зіграють 12 найсильніших жіночих збірних світу. Іспанія виступить на правах господаря, а Канада – як чемпіон попереднього турніру.

Ще десять команд пробились до вирішального раунду через відбіркові змагання. Це збірні Австралії, Чехії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Словаччини та США.

Збірна України мала шанс вийти в фінал, але не скористалася ним, програвши команді Румунії. Тепер українки гратимуть за право повернутись у кваліфікацію Кубка Біллі Джин Кінг проти Австрії Матчева зустріч відбудеться 16-17 листопада.