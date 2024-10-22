Свентек возобновит сезон после потери лидерства в рейтинге

Польская теннисистка Ига Свентек, на этой неделе потерявшая лидерство в мировом рейтинге, несмотря на озвученное ранее решение завершить сезон, снова выйдет на корт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х теннисистки .

Экс-первая ракетка мира после двухлетнего перерыва сыграет за сборную Польши в Кубке Билли Джин Кинг. Финал топ-турнира национальных сборных состоится с 13 по 20 ноября в испанской Малаге.

"До встречи в Малаге! Я рада сообщить, что буду играть в финале Кубка Билли Джин Кинг. Очень рада, что смогу играть за свою страну и, как всегда, с гордостью представлять Польшу", – сообщила теннисистка в соцсети.

Ранее Свентек заявляла, что пропустит соревнования из-за насыщенного графика И вообще не планировала выступать нигде, кроме Итогового турнира WTA. Что побудило ее изменить решение, пока неизвестно.

Полька в начале октября прекратила сотрудничество с тренером Томашем Викторовски, руководившим ее подготовкой с 2021 года. Новым ее наставником стал бельгиец Вим Фиссет. Этот специалист ранее сотрудничал с двукратной победительницей US Open Ким Клейстерс, а также Наоми Осакой, которая триумфовала на Australian Open и US Open.

Перед выступлениями на Кубке Билли Джин Кинг Свентек сыграет на Итоговом турнире WTA, где будет защищать звание чемпионки. Соревнования пройдут со 2 по 9 ноября в аравийском Эр-Рияде.

Финал Кубка Билли Джин Кинг: что известно

В финале турнира сыграют 12 сильнейших женских сборных мира. Испания выступит на правах хозяина, а Канада – как чемпион предыдущего турнира.

Еще десять команд пробились в решающий раунд через отборочные соревнования. Это сборные Австралии, Чехии, Великобритании, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Словакии и США.

У сборной Украины был шанс выйти в финал, но она им не воспользовалась, проиграв команде Румынии. Теперь украинки будут играть за право вернуться в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг против Австрии. Матчева встреча состоится 16-17 ноября.