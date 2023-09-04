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Свьонтек несподівано вилетіла з US Open і втратить статус першої ракетки світу

Фото: Іга Свьонтек зазнала невдачі в Нью-Йорку (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Польська тенісистка Іга Свьонтек поступилася Єлені Остапенко з Латвії у 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 4-й раунд, жінки

Свьонтек – Остапенко – 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)

 

 

На старті суперниці обмінялися брейками. Далі ж Свьонтек захопила ініціативу. Зі ще одним брейком полька швидко створила гандикап (5:2) та з першої спроби закрила сет за 40 хвилин.

Утім, Остапенко спромоглася на швидкий камбек. Завдяки рішучому початку другої партії латвійська тенісистка здобула стратегічну перевагу (3:0). Свьонтек спробувала нав'язати конкуренцію і впритул підібралася до опонентки. Однак, зі ще одним брейком Остапенко дотиснула першу ракетку планети.

А от у вирішальному сеті боротьби не вийшло.  Латвійка виграла п'ять геймів поспіль, зокрема тричі – на подачах Свьонтек. Польська тенісистка була відповіла одним брейком, але тут же знову віддала ще один пункт на власній подачі та зачохлила ракетку.

У чвертьфіналі Остапенко зійдеться з американкою Гауфф. Натомість для Свьонтек поразка матиме ще один вимір. Вона після завершення US Open позбудеться ролі лідера світового тенісу. Новою першою ракеткою буде Сабаленко з Білорусі.

До слова, раніше Світоліна поступилася американці Пегулі в 3-му раунді Відкритого чемпіонату США.

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