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Свентек неожиданно вылетела с US Open и потеряет статус первой ракетки мира

Фото: Ига Свентек потерпела неудачу в Нью-Йорке (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Польская теннисистка Ига Свентек уступила Елене Остапенко из Латвии в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, 4-й раунд, женщины

Свентек – Остапенко – 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)

 

 

На старте соперницы обменялись брейками. Дальше же Свентек захватила инициативу. С еще одним брейком полячка быстро создала гандикап (5:2) и с первой попытки закрыла сет за 40 минут.

Впрочем, Остапенко устроила быстрый камбэк. Благодаря решительному началу второй партии латвийская теннисистка получила стратегическое преимущество (3:0). Свентек попыталась навязать конкуренцию и вплотную подобралась к оппонентке. Однако с еще одним брейком Остапенко дожала первую ракетку планеты.

А вот в решающем сете борьбы не получилось. Латвийка выиграла пять геймов подряд, в том числе трижды – на подачах Свентек. Польская теннисистка ответила одним брейком, но тут же снова отдала еще один пункт на собственной подаче и зачехлила ракетку.

В четвертьфинале Остапенко сойдётся с американкой Гауфф. Зато для Свентек поражение будет иметь еще одно измерение. Она после завершения US Open лишится роли лидера мирового тенниса. Новой первой ракеткой будет Соболенко из Беларуси.

К слову, ранее Свитолина уступила американке Пегуле в 3-м раунде Открытого чемпионата США.

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Теннис