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US Open-2023: Світоліна поступилася третій ракетці світу в 1/16 фіналу змагань

Нью-Йорк, Неділя 03 вересня 2023 01:11
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US Open-2023: Світоліна поступилася третій ракетці світу в 1/16 фіналу змагань Фото: Еліна Світоліна не впоралася з Джессікою Пегулою (mubadalacitidcopen.com)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла в третьому колі Відкритого чемпіонату США господарці кортів Джессіці Пегулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, 3-й раунд, жінки

Світоліна – Пегула – 2:1 (4:6, 6:4, 2:6)

У першій партії ключовим став п'ятий гейм. І до, і після нього українка та її американська суперниця впевнено набирали очки на власних подачах. А от за рахунку 2:2 Пегула спромоглася з третьої спроби реалізувати брейк-пойнт. Цього було достатньо для перемоги в сеті.

Світоліна реваншувалася в наступному. Цього разу опонентки грали на рівних до останнього. Інтрига трималася до десятого гейму. Українська тенісистка якраз узяла "під нуль" власну подачу та повела 5:4. А далі дотиснула Пегулу та гарантувала собі третій сет.

Але у вирішальній партії боротьби не вийшла. Світоліна двічі схибила в середині відрізку, коли дозволила американці оформити брейки. Такою солідною перевагою Пегула вже не мала права не скористатися. Зрештою, українка зупинилася на двох набраних очках.

У наступному колі третя ракетка світу матиме американське дербі. Її суперницею стане Меддісон Кіз. Матч запланований на 3 вересня.

До слова, раніше Цуренко вилетіла від росіянки Александрової в 1/32 фіналу US Open.

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