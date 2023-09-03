US Open-2023: Світоліна поступилася третій ракетці світу в 1/16 фіналу змагань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

US Open, 3-й раунд, жінки

Світоліна – Пегула – 2:1 (4:6, 6:4, 2:6)

У першій партії ключовим став п'ятий гейм. І до, і після нього українка та її американська суперниця впевнено набирали очки на власних подачах. А от за рахунку 2:2 Пегула спромоглася з третьої спроби реалізувати брейк-пойнт. Цього було достатньо для перемоги в сеті.

Світоліна реваншувалася в наступному. Цього разу опонентки грали на рівних до останнього. Інтрига трималася до десятого гейму. Українська тенісистка якраз узяла "під нуль" власну подачу та повела 5:4. А далі дотиснула Пегулу та гарантувала собі третій сет.

Але у вирішальній партії боротьби не вийшла. Світоліна двічі схибила в середині відрізку, коли дозволила американці оформити брейки. Такою солідною перевагою Пегула вже не мала права не скористатися. Зрештою, українка зупинилася на двох набраних очках.

У наступному колі третя ракетка світу матиме американське дербі. Її суперницею стане Меддісон Кіз. Матч запланований на 3 вересня.