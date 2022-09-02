На своих консервных банках мы не проедем. Оккупант рассказал о потере тяжелой техники, - ГУР

Захватчик считает, что они могли бы прорвать украинскую оборону, если бы у них была тяжелая техника.

"Но у нас техники нет, а на своих консервных банках мы х*й проедем, нас прошьют как нех*й петь", - сказал он.

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