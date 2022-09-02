На своих консервных банках мы не проедем. Оккупант рассказал о потере тяжелой техники, - ГУР

Российские оккупанты утратили тяжелую технику и не могут эффективно атаковать украинские силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта Главномы управлением разведки Минобороны.
Захватчик считает, что они могли бы прорвать украинскую оборону, если бы у них была тяжелая техника.
"Но у нас техники нет, а на своих консервных банках мы х*й проедем, нас прошьют как нех*й петь", - сказал он.
Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!
Напомним, согласно перехвату разговора оккупантов, офицеры и контрактники одного из подразделений армии РФ собираются складывать оружие.
Кроме того, все больше российских военных не хотят воевать, количество случаев дружественного огня продолжает расти.
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