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На своїх консервних банках ми не проїдемо. Окупант розповів про втрату важкої техніки, - ГУР

Фото: на своїх консервних банках ми не проїдемо. Окупант розповів про втрату важкої техніки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти втратили важку техніку і не можуть ефективно атакувати українські сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта Головним управлінням розвідки Міноборони.

Загарбник вважає, що вони могли б прорвати українську оборону, якби у них була важка техніка.

"Але у нас техніки немає, а на своїх консервних банках ми х*й проїдемо, нас прошиють як нех*й співати", - сказав він.

Обережно, у відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, згідно з перехопленням розмови окупантів, офіцери і контрактники одного з підрозділів армії РФ збираються складати зброю.

Крім того, все більше російських військових не хочуть воювати, кількість випадків дружнього вогню продовжує зростати.

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