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Оккупанты открывают дружественный огонь и не хотят воевать: перехват ГУР

Новина українською →
Среда 31 августа 2022 18:52
Оккупанты открывают дружественный огонь и не хотят воевать: перехват ГУР Фото: оккупанты открывают дружественный огонь и не хотят воевать (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В рядах российских войск продолжает расти количество случаев дружественного огня. При этом все больше оккупантов не хотят воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват разговора военного РФ, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант в телефонном разговоре рассказывает, что он находится в Харьковской области и у них нет никакого прикрытия, но отступать оттуда им запрещают. При этом он высказывает недовольство военным руководством.

"Да при удобном случае лучше домой свалить, живым вернуться", - говорит российский военный.

Также он добавляет, что одному из россиян свой же солдат "прострелил печень", в результате чего он умер.

Напомним, ранее стало известно, что в рядах войск России увеличились случаи межэтнических конфликтов из-за укрепления позиций ВСУ. В частности, доходит до дружественного огня.

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Главное управление разведки Война России против Украины
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