Свободные демократы требуют отставки Меркель с поста канцлера

Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Лидер партии заявил, что парламентской коалиции в составе Христианско-демократического союза Меркель и Социал-демократической партии должен наступить конец

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер после появления в СМИ информации о намерении Меркель отказаться от должности председателя партии призвал ее уйти в отставку с поста канцлера. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sueddeutsche Zeitung.

"Меркель отказывается не от той должности", - заявил Линднер.

На пресс-конференции в понедельник политик заявил, что парламентской коалиции в составе Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель и Социал-демократической партии (СДПГ) должен наступить конец, поскольку после очередных выборов ее "немощность только увеличивается".

Отметим, Меркель готова отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера ХДС в декабре.

Как ранее сообщалось, рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.

Накануне, немецкая антииммигрантская партия "Альтерантива для Германии" (AfD) впервые получила места во всех региональных парламентах.