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Вільні демократи вимагають відставки Меркель з поста канцлера

Новини » Політика    29.10.2018 - 13:20
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Лідер партії заявив, що парламентській коаліції у складі Християнсько-демократичного союзу Меркель і Соціал-демократичної партії повинен наступити кінець

Лідер Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер після появи в ЗМІ інформації про намір Меркель відмовитися від посади голови партії закликав піти у відставку з поста канцлера. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sueddeutsche Zeitung.

"Меркель не відмовляється від тієї посади", - заявив Лінднер.

На прес-конференції в понеділок політик заявив, що парламентській коаліції у складі Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Меркель і Соціал-демократичної партії (СДПН) повинен наступити кінець, оскільки після чергових виборів її "немічність тільки збільшується".

Зазначимо, Меркель готова відмовитися від посади голови Християнсько-демократичного союзу і не буде висувати свою кандидатуру на виборах лідера ХДС в грудні.

Як раніше повідомлялося, рейтинг правлячого в Німеччині блоку християнських партій, очолюваного Ангелою Меркель, впав до найнижчого показника в історії.

Напередодні, німецька антиіммігрантська партія "Альтерантива для Німеччини" (AfD) вперше отримала місця у всіх регіональних парламентах.

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