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"Свобода дій" для ППО: Польща обмежує повітряний рух на східному кордоні

17:05 03.09.2026 Чт
2 хв
Країна готується до нових викликів у сфері оборони
aimg Олена Бджола
Фото: Протиповітряна оборона Польщі (Getty Images)

У Польщі вирішили на три місяці обмежити повітряний рух на сході. Це допоможе ефективній роботі системи ППО країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Х Оперативного командування збройних сил Польщі.

Польща обмежує повітряний рух

З 10 вересня до 9 грудня східна частина Польщі увійде до тимчасової зони обмеженого повітряного руху EP R134.

Зона міститиме простір від поверхні землі до рівня польоту FL95 - близько 3 кілометрів. До слова, пасажирські літаки здійснюють рейси вище.

"Отже, (зона - ред.) не стосується пасажирських літаків, що літають на більших висотах", – повідомили військові.

Ці обмеження забезпечать більш ефективне функціонування військової системи ППО на сході Польщі, вважає командування.

Всі елементи системи ППО отримають:

  • належну свободу дій,
  • можливість ефективно реагувати на потенційні загрози,
  • мінімізувати вплив цих заходів на цивільну авіацію та інших користувачів повітряного простору.

Польські військові також опублікували карту, на якій позначено територію з новими обмеженнями.Фото: зона обмежень повітряного руху у Польщі (x.com/DowOperSZ/status/2095468357780705442)

Найсуворіші обмеження діятимуть у нічний час - тоді вводиться повна заборона на виконання польотів.

Винятком будуть:

  • військові літальні апарати,
  • зльоти та посадки з аеропорту Депултиче-Кролевске (EPCD) у районі Хелма.

Умова - ці операції повинні бути попередньо узгоджені. У нічні години повітряний простір у межах зони матиме статус некласифікованого.

Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі розслідують пожежу на підприємстві оборонної компанії WB Electronics, яке виробляє безпілотники для польської та української армій. Однією з версій є навмисний підпал.

Також повідомлялося, що польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 км на північ від міста Леба.

Крім того, два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі 15 липня. Їх перехопили.

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ПольщаППО