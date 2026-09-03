"Свобода дій" для ППО: Польща обмежує повітряний рух на східному кордоні

Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі розслідують пожежу на підприємстві оборонної компанії WB Electronics, яке виробляє безпілотники для польської та української армій. Однією з версій є навмисний підпал.

Також повідомлялося, що польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 км на північ від міста Леба.

Крім того, два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі 15 липня. Їх перехопили.