"Свобода действий" для ПВО: Польша ограничивает воздушное движение на восточной границе

Ранее РБК-Украина писало, что в Польше расследуют пожар на предприятии оборонной компании WB Electronics, производимой беспилотниками для польской и украинской армий. Одной из версий является преднамеренный поджог.

Также сообщалось, что польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в 30 км к северу от города Леба.

Кроме того, два российских Су-30СМ2 приблизились к месту проведения учений ПВО Польши 15 июля. Их перехватили.