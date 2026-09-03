"Свобода действий" для ПВО: Польша ограничивает воздушное движение на восточной границе

В Польше решили на три месяца ограничить воздушное движение на востоке. Это поможет эффективной работе системы ППО страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Х Оперативного командования вооруженных сил Польши.
С 10 сентября по 9 декабря восточная часть Польши войдет во временную зону ограниченного воздушного движения EP R134.
Зона будет содержать пространство от поверхности земли до уровня полета FL95 - около 3 километров. К слову, пассажирские самолеты совершают рейсы выше.
"То есть (зона - ред.) не касается пассажирских самолетов, летающих на больших высотах", - сообщили военные.
Эти ограничения обеспечат более эффективное функционирование военной системы ПВО на востоке Польши, считает командование.
Все элементы системы ПВО получат:
Польские военные также опубликовали карту, на которой обозначена территория с новыми ограничениями.
Самые строгие ограничения будут действовать в ночное время – тогда вводится полный запрет на выполнение полетов.
Исключением будут:
Условие - эти операции должны быть предварительно согласованы. В ночные часы воздушное пространство в пределах зоны будет иметь статус неклассифицированного.
Ранее РБК-Украина писало, что в Польше расследуют пожар на предприятии оборонной компании WB Electronics, производимой беспилотниками для польской и украинской армий. Одной из версий является преднамеренный поджог.
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