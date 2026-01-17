Свобод все менше: в РФ посилять контроль за міжнародними переказами росіян, - СЗРУ

Розвідники розповіли, що Центробанк аргументує зміни потребую у більш коректному "відображення економічних явищ" у платіжному балансі РФ. Однак насправді регулятор фактично розширює фінансовий нагляд за громадянами Росії.

Зокрема, до звітності планують включити інформацію про:

оплату комп'ютерних ігор та цифрових послуг;

страхові платежі;

зв'язок;

штрафи;

матеріальну допомогу;

покупки в інтернет-магазинах;

і навіть придбання авто.

Також у розвідці зазначили, що окрему увагу російський Центробанк приділяє операціям із цифровими активами. Відповідно до планів, буде деталізований облік купівлі та продажу криптовалют та NFT.

Ба більше, банки мають передувати інформацію про резидентність учасників переказу, джерело коштів, спосіб транзакції та розмір комісій.

"Очевидно, що російська влада продовжує послідовно посилювати фінансовий контроль, використовуючи банківську звітність як інструмент тотального моніторингу приватних операцій громадян у власних фіскальних і політичних інтересах", - резюмували у СЗРУ.