Свобод все менше: в РФ посилять контроль за міжнародними переказами росіян, - СЗРУ
Центральний банк Росії має плани суттєво розширити перелік підконтрольних операцій. Мова йде про трансграничні перекази фізичних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби зовнішньої розвідки України.
Розвідники розповіли, що Центробанк аргументує зміни потребую у більш коректному "відображення економічних явищ" у платіжному балансі РФ. Однак насправді регулятор фактично розширює фінансовий нагляд за громадянами Росії.
Зокрема, до звітності планують включити інформацію про:
- оплату комп'ютерних ігор та цифрових послуг;
- страхові платежі;
- зв'язок;
- штрафи;
- матеріальну допомогу;
- покупки в інтернет-магазинах;
- і навіть придбання авто.
Також у розвідці зазначили, що окрему увагу російський Центробанк приділяє операціям із цифровими активами. Відповідно до планів, буде деталізований облік купівлі та продажу криптовалют та NFT.
Ба більше, банки мають передувати інформацію про резидентність учасників переказу, джерело коштів, спосіб транзакції та розмір комісій.
"Очевидно, що російська влада продовжує послідовно посилювати фінансовий контроль, використовуючи банківську звітність як інструмент тотального моніторингу приватних операцій громадян у власних фіскальних і політичних інтересах", - резюмували у СЗРУ.
Економіка Росії летить у прірву
Нагадаємо, днями аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зробили новий звіт щодо російсько-української війни.
У ньому йшлося про те, що посилення економічного тиску на Росію разом із підтримкою зусиль України на полі бою може змусити главу Кремля Володимира Путіна шукати миру, оскільки вже зараз він змушений перекладати основний тягар фінансування війни на народ.
Крім того, за даними СЗРУ, економіка РФ завершила 2025 рік з катастрофічними показниками. Зокрема, ціни на нафту впали до п'ятирічного мінімуму, а космічна галузь повернулася до рівня 1961 року.
