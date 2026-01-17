Свобод все меньше: в РФ усилят контроль за международными переводами россиян, - СВРУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.

Разведчики рассказали, что Центробанк аргументирует изменения потребностью в более корректном "отражении экономических явлений" в платежном балансе РФ. Однако на самом деле регулятор фактически расширяет финансовый надзор за гражданами России.

В частности, в отчетность планируют включить информацию о:

оплате компьютерных игр и цифровых услуг;

страховых платежах;

связи;

штрафах;

материальной помощи;

покупки в интернет-магазинах;

и даже приобретение авто.

Также в разведке отметили, что отдельное внимание российский Центробанк уделяет операциям с цифровыми активами. Согласно планам, будет детализирован учет покупки и продажи криптовалют и NFT.

Более того, банки должны предшествовать информацию о резидентности участников перевода, источнике средств, способе транзакции и размере комиссий.

"Очевидно, что российские власти продолжают последовательно усиливать финансовый контроль, используя банковскую отчетность как инструмент тотального мониторинга частных операций граждан в собственных фискальных и политических интересах", - резюмировали в СВРУ.