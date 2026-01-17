Свобод все меньше: в РФ усилят контроль за международными переводами россиян, - СВРУ
Центральный банк России имеет планы существенно расширить перечень подконтрольных операций. Речь идет о трансграничных переводах физических лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешней разведки Украины.
Разведчики рассказали, что Центробанк аргументирует изменения потребностью в более корректном "отражении экономических явлений" в платежном балансе РФ. Однако на самом деле регулятор фактически расширяет финансовый надзор за гражданами России.
В частности, в отчетность планируют включить информацию о:
- оплате компьютерных игр и цифровых услуг;
- страховых платежах;
- связи;
- штрафах;
- материальной помощи;
- покупки в интернет-магазинах;
- и даже приобретение авто.
Также в разведке отметили, что отдельное внимание российский Центробанк уделяет операциям с цифровыми активами. Согласно планам, будет детализирован учет покупки и продажи криптовалют и NFT.
Более того, банки должны предшествовать информацию о резидентности участников перевода, источнике средств, способе транзакции и размере комиссий.
"Очевидно, что российские власти продолжают последовательно усиливать финансовый контроль, используя банковскую отчетность как инструмент тотального мониторинга частных операций граждан в собственных фискальных и политических интересах", - резюмировали в СВРУ.
Экономика России летит в пропасть
Напомним, на днях аналитики американского Института изучения войны (ISW) сделали новый отчет по российско-украинской войне.
В нем говорилось о том, что усиление экономического давления на Россию вместе с поддержкой усилий Украины на поле боя может заставить главу Кремля Владимира Путина искать мира, поскольку уже сейчас он вынужден перекладывать основное бремя финансирования войны на народ.
Кроме того, по данным СВРУ, экономика РФ завершила 2025 год с катастрофическими показателями. В частности, цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.
